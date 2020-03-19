新华社罗马3月18日电 综述：意大利疫情仍然严峻 局地出现积极迹象

新华社记者李洁

意大利民事保护部门的统计数据显示，截至当地时间18日18时，意大利新冠肺炎累计确诊病例较上一日增加4207例，增至35713例。当天报告的死亡病例数比上一日增加475例，是迄今死亡病例数单日增幅最大的一次，目前累计死亡病例已增至2978例。

此外，据媒体当日报道，意大利医护人员感染新冠肺炎人数累计达2629人。

面对依然严峻的疫情，意高等卫生研究院院长西尔维奥·布鲁萨费罗当日表示，医学机构仍在评估目前所采取隔离措施的效果，当前措施是保护民众健康和实现及时就医的正确方法。

在大量医护人员被感染的情况下，意大利各地正在想办法招募更多医生参与疫情防控和诊治。伦巴第大区官员18日呼吁近期退休的医务工作者重返工作岗位，以缓解一线医务工作者过度劳累的状况。

意大利大学和研究部部长加埃塔诺·曼弗雷迪16日提议让今年即将毕业的医学院学生提前赶赴医院上岗，缩减原先规定的实习时间并取消相关资格考试，开始在老年护理中心等地工作，以便经验丰富的医护人员能够专注于一线工作。

尽管18日总体疫情严峻，但也有局部地区出现了积极迹象。据当地媒体报道，威尼托大区内的小镇沃欧加内奥从本月13日起实现新增病例为零。据悉，这个约有3300人的小镇从疫情暴发以来对镇上所有居民均进行了新冠病毒检测，无论民众是否出现症状都实行严格的隔离措施。当地行政官员马丁尼说，前期检测很重要，可以挽救很多人的生命。

位于拉齐奥大区的伯里克利尼克生物医学院18日在其官方网站宣布，他们已引进并开始使用一种利用人工智能帮助检测和诊断的系统，该系统最早在中国武汉的医院中使用。这也是欧洲地区首个引进中国此类系统的医学机构。拉齐奥大区卫生官员阿莱西奥·达马托说，这一系统有可能在整个拉齐奥大区的医疗体系中推广使用。

另据意大利媒体18日报道，意大利为应对新冠肺炎疫情临时搭建的第一个方舱医院将于20日在克雷莫纳市投入使用。该方舱医院由15个帐篷组成，位于克雷莫纳医院的停车场，投入使用后将能提供60张病床，包括8张重症护理病床。

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