网上连线美国英国意大利…… 中国抗疫经验这样分享世界

洪恒飞 金丽娜 本报记者 江 耘

“患者、密切接触者以及病毒携带者，必须隔离治疗。”

“产自美国的一种药物，对治疗新冠肺炎会有效果，但要防止它对肝功能的影响。”

“当患者肺叶渗出性病灶多、可能发展成危重症，我们会采用足量激素抑制炎症，再持续观察患者病症以确定药量。”

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3月18日早晨7时至8时，在浙江大学附属第一医院庆春院区，浙大一院党委书记梁廷波、感染病科主任盛吉芳等多位专家与美国耶鲁大学的医学教授，共计近百人开展视频连线。从患者诊疗的有效药物到医护人员防护措施，再到安装人工膜肺等手术执行的具体条件，短短一小时的会议干货满满。

新冠肺炎疫情全球暴发。截至目前新冠肺炎疫情已造成除中国外、151个国家和地区逾12万例患者感染，部分国家死亡率超过6%。连日来，浙江省多家医院收到来自海外求助，专家和医护团队采用视频连线、邮件交流等方式，与世界同行分享浙江经验。

视频会议期间，来自耶鲁大学的Murat Gunel博士，对治疗新冠肺炎患者的用药、具体疗程及副作用尤为关心，就相关问题进行了持续追问。

盛吉芳介绍说，尽管目前仍没有确切的抗病毒药，医疗团队还是寻找到了相对有效的治疗方法，此次视频会议就分享了如何采用多种药物组合治疗的方式，以及防止患者出现病情复发、反弹的注意事项。

“阿根廷和我们这的时差是多少来着？”在结束与耶鲁大学学者的连线后，梁廷波向一旁的同事问道。记者了解到，当天下午，浙大一院还将和意大利的3所医院连线，之后与阿根廷医疗专家的视频会议也在对接当中。

全程参与浙江新冠肺炎诊疗，并忙于连线、分享经验的医院，浙大一院并非个例。3月11日，浙江大学附属第二医院国际交流办公室主任杨明丽收到了来自爱尔兰的一封求助信。

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