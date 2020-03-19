综合消息：非洲国家与中国加强交流严防新冠肺炎疫情

新华社内罗毕3月18日电 中国外交部与国家卫生健康委员会18日共同举办中非新冠肺炎疫情卫生专家视频会议，来自中国、非洲疾控中心及24个非洲国家政府官员和卫生专家就中国抗击疫情最新进展、病毒学和流行病学、临床救治和海关防疫等方面分享信息，交流经验。

据非洲疾控中心统计，截至18日，非洲31个国家报告了500多例新冠肺炎确诊病例，并处于不断上升态势。

外交部非洲司司长戴兵在主持会议时说，这次会议的目的是与非洲国家分享中国在抗击新冠肺炎疫情方面的经验，这是中国支持和帮助非洲抗击疫情承诺的一部分。中国将致力于在抗击疫情方面开展国际合作，并进一步向非洲国家提供支持。

此次会议以中方人员发言开场，随后进行了讨论和问答环节。

非洲疾控中心副主任欧玛说,这次视频会议可以让非洲国家更好地学习和利用中国经验,更好地防控疫情。

埃塞俄比亚卫生部长利娅·塔德塞就检测问题提问，她说中国分享了“在控制疫情方面的惊人经验”。

肯尼亚卫生部长穆塔希·卡圭说：“我们今天能与20多个国家的医生进行一对一交流。就知识共享而言，这是极其重要的一步，相信这些丰富的知识将会帮助我们的人民。”

塞内加尔卫生与社会行动部卫生应急行动中心主任阿卜杜拉耶·布索表示，塞内加尔正在借鉴中国经验抗击疫情蔓延。他认为这次视频会议非常及时，对非洲各国有很大帮助，也让他了解到更多中国抗疫措施。

津巴布韦卫生部流行病学与疾病控制司副司长艾萨克·菲里会后向记者表示，中国专家介绍了他们在处理疑似病例时的多项措施，对非洲医卫官员制定相关操作流程提供了很大帮助。此外，中国在追踪疑似病患和密切接触人群、做好医护人员防护等方面也提供了建设性意见。（参与记者：曹凯、王守宝、张玉亮、邢建桥、储信艳、乔本孝）

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