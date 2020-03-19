海外疫情简报：全球病例破20万 美股再熔断

新华社北京3月19日电 18日海外疫情简报：

海外数据

世卫组织：全球确诊病例累计已超过20万例。

约翰斯·霍普金斯大学：美国累计确诊7324例（截至北京时间19日1时）。

意大利：新增确诊4207例，累计确诊35713例（截至当地时间18日18时）。

西班牙：新增确诊2538例，累计确诊13716例。

法国：新增确诊1404例，累计确诊9134例。

伊朗：新增确诊1192例，累计确诊17361例。

新闻事件

由于新冠肺炎疫情给金融市场带来的恐慌没有得到有效缓解，纽约股市三大股指18日早盘大幅低开，午间跌幅扩大并再度触发熔断机制。

巴西官方18日宣布，巴西参议长阿尔科伦布雷以及总统府机构安全办公室部长级主任埃莱诺、矿产和能源部长阿尔布开克被确诊感染新冠病毒，目前三人均已居家隔离。

美国总统特朗普18日表示，美国将暂时限制美国与加拿大边境的“非必要旅行”。

国际奥委会仍然表示2020年东京奥运会将按计划筹办，一些运动员抱怨说这是置他们的健康于不顾。对此，国际奥委会18日表示，当前形势下没有理想方案。

据荷兰国家电视台18日报道，受新冠肺炎疫情影响，原定5月在荷兰鹿特丹举行的第65届欧洲电视歌唱大赛取消。

中国政府援法医疗物资18日运抵巴黎戴高乐机场。

(责编：于洋、贾文婷)