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英国政府发布巨额贷款计划救助企业

2020年03月19日09:48  来源：新华网
 

　　英国财政大臣里希·苏纳克17日发布总额3300亿英镑（1英镑约合1.21美元）的政府贷款计划，以帮助企业应对新冠肺炎疫情造成的冲击。

　　【助企业】

　　在英国首相府举行的应对疫情例行发布会上，苏纳克宣布贷款计划的多项举措。他说，政府将为贷款提供支持和担保，贷款总额相当于英国国内生产总值的15%，规模前所未有。贷款计划定于本周内交由议会讨论，有望下周开始施行。

　　苏纳克说，眼下这种情况，需要打破常规，“需要胆识和勇气”。

　　不过，这一贷款计划规模并非前所未有，2008年金融危机期间，英国政府累计承诺向1万亿英镑贷款提供支持。

　　依据计划，英国中央银行英格兰银行将与财政部共同设立一项基金，用于向受困企业购买最高一年期的商业债券；中小企业方面，扩大11日提出的贷款扶助计划的涵盖范围。

　　英国政府还将向企业提供共计200亿英镑的税收减免和资金补助。苏纳克说，所有零售业、餐饮及娱乐业企业主将被免于征收一项房产税，同时将收到政府发放的现金补助。此外，英国政府正在考虑如何救助机场和航空运营商。

　　英国首相鲍里斯·约翰逊在发布会上说：“我们必须像战时政府一样行动，尽力支撑我们的经济。”

　　【助个人】

　　英格兰银行11日紧急降息，将基准利率下调50个基点至0.25%。投资者正期待央行再次调低利率，同时扩大目前所持有4350亿英镑的政府债券规模。

　　与央行配合，财政部11日公布预算案，其中包括300亿英镑应对疫情的财政支持方案。苏纳克17日再次承诺，财政部将“采取一切手段”支撑英国经济，提供尽可能多的资金支持。

　　针对受疫情影响较大的个人，苏纳克说，英国各家银行和金融机构将灵活操作，首先推出为期三个月的“房屋按揭贷款假期”，贷款人可于“假期”结束后再还款。

　　上述方案只涉及有房者，一经公布就受到批评。苏纳克当天晚些时候说，很快将发布针对租房者的扶助方案。

　　苏纳克还说，接下来会与行业组织和贸易协会一起想办法，采取多种手段，帮助人们在今后一段时间里保住就业机会和收入。

　　多家媒体报道，英国政府先前防控疫情行动迟缓，遭国内公共卫生学界和民众批评。首相约翰逊16日告诫民众，减少与他人不必要的接触，尽量在家办公，少去公共场所。

　　根据英国官方发布的数据，17日英国新冠肺炎确诊病例达1950例，比前一天增加407例，累计死亡病例从前一天的55例增至71例。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、贾文婷)
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