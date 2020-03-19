世卫组织：正在通过对比寻找新冠肺炎的最有效疗法

新华社日内瓦3月18日电（记者刘曲）世界卫生组织18日说，世卫组织及其合作伙伴正在多个国家组织一项研究，试图通过对比的方式，确定新冠肺炎的最有效疗法。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，全球新冠肺炎确诊病例已超过20万例，死亡病例超过8000例。确诊病例中80%来自西太平洋地区和欧洲地区。

在谈到新冠肺炎疫苗的进展情况时，谭德塞说，在中国共享新冠病毒基因序列仅仅60天之后，第一个疫苗试验已经开始，“这是一个不可思议的成就”。他说，采用不同方法开展的多个小型试验可能无法提供明确有力的有助于挽救生命的证据，因此世卫组织及其合作伙伴正在多个国家组织一项研究，对其中一些未经测试的治疗方法进行对比，以生成可靠数据并确定哪些治疗方法是最有效的。

谭德塞说，“我们称这项研究为‘团结试验’”。“团结试验”提供了简化程序，即便是已经超负荷运转的医院也能参与。他说，多个国家已确认将加入这一试验，相信未来还有更多国家参与。

在谈到疫情防控措施时，谭德塞说，要做好准备，不要假设自己所在的社区以及本人不会受到疫情影响。他说，物理隔离措施，比如取消体育赛事、音乐会和其他大型聚会等，可以帮助减缓病毒传播并减轻卫生系统负担，但要抑制和控制疫情，各国必须加强隔离、检测、治疗以及追踪。

他说，对于大多数出现零星或集群病例的国家和地区，世卫组织继续建议隔离、检测、治疗每一个疑似病例，并追踪每一个接触者，“这是防止广泛社区传播的最大希望”。而对于那些正在经历大规模社区传播的国家，世卫组织依然鼓励这样做，虽然这“需要付出努力，但这是可以做到的”。

谭德塞说，世卫组织“新冠肺炎团结响应基金”已经收到4300多万美元捐款。他呼吁大家团结一心对抗共同的“敌人”。

(责编：于洋、贾文婷)