快评：坚定信心，打好全球抗疫阻击战

新华社北京3月18日电 题：坚定信心，打好全球抗疫阻击战

新华社记者杜白羽

世界卫生组织18日的最新数据显示，中国以外新冠肺炎确诊病例总数已突破10万。

连日来，新冠疫情在多国多点暴发，从欧洲到美洲，从中东到亚太，多国宣布进入紧急状态，升级应对措施，加强边境管控。形势严峻，各国须坚定信心，果断行动，加强国际合作，凝聚起全球抗疫的强大合力。

打好全球抗疫阻击战，须拿出迎难而上的勇气与决心。不同国家有不同的体制、国情和社会文化，应对疫情的方式举措有所不同，而护佑人民康宁、稳定经济社会发展的目标是相同的。怠慢侥幸、投降主义的心态要不得，消极应战、轻敌逃避只会浪费宝贵时间。当前预防感染和拯救生命最有效方法是打破病毒传播链，为此世卫组织呼吁，“不能蒙住双眼救火，必须检测每一个疑似病例”。

打好全球抗疫阻击战，须展现同舟共济的担当与共识。疫情没有国界，世界各国是休戚与共的命运共同体。国际社会当加紧行动起来，有效开展联防联控国际合作。以邻为壑、推诿“甩锅”，不仅无益于本国疫情防控，更与国际社会团结合作的主流民意背道而驰。正如世卫组织总干事谭德塞所说，未来几天、几周以及几个月将“考验我们的决心，我们对科学的信赖和我们的团结互助精神”。

打好全球抗疫阻击战，须强化信心，加强协调与合作是提振信心的关键。大疫当前，坚守多边主义至关重要。国际社会当以开放合作抵御病毒，携手化危为机。当前，中国疫情防控工作取得重大积极进展，将慎终如始，力争尽早全面彻底战胜疫情，为各国防控疫情提供信心。中方愿同有关国家分享防控经验，开展药物和疫苗联合研发，并正在向出现疫情扩散的一些国家提供力所能及的援助。中方还将开放医疗物资出口渠道，发挥产能优势，协助缓解有关国家的采购缺口。

随着病毒传播范围持续扩大和确诊病例攀升，这场疫情对全球经济造成的影响正在显现。近期全球金融市场出现大幅震荡，全球产业链供应链面临断裂之忧，此时各国加强合作，协同采取强有力的疫情防控措施，同时推进经济社会发展，将有助于稳定信心。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃日前呼吁各国加强财政货币政策及金融监管协调，共同应对疫情。中国疫情目前已经得到有效控制，境内企业复工复产顺利推进，为全球经济和供应链体系注入稳定性，有望为全球抗疫斗争提供强有力的产业支撑。

人类是一个命运共同体，各国是“同海之浪，同树之叶，同园之花”，唯有团结协作迎难而上才能应对这一全球性风险挑战。

(责编：于洋、贾文婷)