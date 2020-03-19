中国人民的团结精神令人感佩（国际论坛）

我曾经写过一本讲述恐慌对人类影响的书。每当人们面对一种危险的新型疾病时，有些人往往会四处寻找替罪羊。过去在西方，人们通常是让少数群体来顶罪。如今，人们则制造出形形色色的阴谋论。人们习惯于认为，将责任归咎于造成问题的“邪恶力量”，灾难就会消失。然而，这种指责是一种缺乏论证的想象。

当传染性疾病发生时，一些人会觉得在言语或身体上对特定群体进行攻击合情合理。实际上，由未知的疫情所带来的恐慌、猜测以及种族歧视，往往会让事情适得其反。世界各国应保持冷静和理性，以免造成不必要伤害。

流行病史的另一个经验是，经过一段时间的恐慌和混乱之后，一旦了解了病毒传播的方式，人们就会采取适当的行动来应对。比如，在掌握霍乱、伤寒和痢疾等主要因严重水污染而导致的疾病传播后，人们通过供水、饮用水的改善等措施，大幅度减少了疾病的传播。

作为一名历史学者和人类学家，我相信深入了解一个社会及其文明程度的最好方式之一，是看其应对困难时的态度。在我的认知范围中，没有哪个国家比中国更有能力应对困难。历史上，中国曾饱经战乱和饥荒，虽历经磨难，但始终坚韧不拔。

中华民族在数千年的历史中展现出不畏牺牲的精神。如今，我再次看到了这种精神。新冠肺炎疫情发生后，中国人民齐心协力、共克时艰。对在当前极特殊情况下国家所作出的重大而艰难的决定，武汉民众和其他地方的民众都在努力克服困难、默默作出贡献。他们的贡献不仅是为了其他中国同胞的生命安全和身体健康，也是为了世界人民的安全健康。中国人民的勇敢和无私令人感佩。

在这样一个艰难时期，我看到了中国人民的团结合作、友爱奉献和血浓于水的情谊。无论是国内的民众还是海外华侨华人，都想尽一切办法筹款捐物；中国各地的医护人员不顾个人安危奔向抗击疫情一线；中国建筑工人不舍昼夜，短期内建成两所专门医院；中国人民解放军指战员以钢铁一般的纪律执行各项任务……

中国在此次疫情中展现的意志坚如磐石，发出的声音铿锵有力。世界上其他国家很少有能像中国那样，汇聚亿万民心与民力共同抗击疫情。在危难时刻，中国人民总能团结一心。

从1996年至今，我已17次到中国进行访问，不断见证中国城市和乡村的巨大变化。过去40多年，中国繁荣发展，综合国力不断提升。我相信中国一定会再次渡过难关，在抗击新冠肺炎疫情这场没有硝烟的战争中取得胜利。

（作者为英国国家学术院院士、剑桥大学社会人类学教授）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 03 版）

(责编：于洋、贾文婷)