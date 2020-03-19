李克强同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话

新华社北京3月18日电 国务院总理李克强3月18日晚同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。

李克强表示，在中国抗击新冠肺炎疫情初期，欧盟机构给予慰问，并协调提供多批物资支持。当前疫情在欧盟国家出现蔓延态势，中方对欧方的处境和困难感同身受。疫情防控没有国界。当前形势下，中方坚定同欧方站在一起，支持欧方抗击疫情努力，并为欧方通过商业渠道采购医疗物资提供便利，也愿积极开展国际合作，共同维护人类健康。希望欧方重视保障在欧盟国家的中国公民包括留学生的安全和生活便利。

李克强指出，中方重视中欧关系，愿同欧方推进中欧投资协定谈判和各领域合作，保持双方关系健康稳定发展。相信在成功战胜疫情后，中欧之间的友谊将进一步加深，双方的合作将进一步拓展。

冯德莱恩表示，当前疫情在欧洲持续蔓延。感谢中方为欧方抗击疫情提供的支持。目前欧方仍然急需采购防疫物资，希望中方继续予以协调支持。欧中携手抗击疫情，共克时艰，充分展现了双方良好的友谊与合作。欧方愿同中方保持双边关系发展势头，积极推进欧中投资协定谈判，深化经贸等领域合作。欧方愿为在欧盟国家的中国公民包括留学生提供必要的保障和便利。

王毅、何立峰参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 01 版）

(责编：于洋、贾文婷)