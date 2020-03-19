共同维护世界公共卫生安全（新知新觉）

新冠肺炎疫情发生以来，以习近平同志为核心的党中央领导全国人民万众一心、同舟共济，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。经过全国上下艰苦努力，当前已初步呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势。中国的疫情防控不仅维护了中国人民生命安全和身体健康，而且为维护世界公共卫生安全作出积极贡献。

今天的世界已是你中有我、我中有你，人类是安危与共、守望相助的命运共同体。面对层出不穷、传导联动的全球风险挑战，没有哪个国家能够独自应对。在这些风险挑战中，重大传染性疾病对人类的威胁不可低估。有效应对全球重大传染性疾病是一项复杂艰巨的任务，惟有加强团结合作才是解决问题的根本之道。千百年来，人类从来没有停止过与传染性疾病的较量和斗争。历史上，由于生产力发展水平和国家间交往的限制，人类在应对疫病方面曾长期无法有效开展国际合作，付出过惨痛代价。面对这次新冠肺炎疫情的威胁，努力防止疫情在世界扩散蔓延、尽快赢得疫情防控胜利是全世界的共同目标，保护人类共同的家园是全世界的共同责任。

应对人类共同面临的风险挑战，大国肩负着重要责任，必须发挥关键作用，既保护好本国人民的生命安全，又维护好世界各国的共同利益。长期以来，中国在国际交往与全球治理中秉持人类命运共同体理念，坚持正确义利观，展现了负责任大国担当。新冠肺炎疫情发生以来，中国积极践行人类命运共同体理念，同世界卫生组织保持良好沟通，用极短时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列与防疫经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，用中国速度为各国有效防控疫情争取宝贵时间，用中国力量筑牢阻止疫情蔓延的防线，向其他出现疫情的国家和地区提供力所能及的援助。国际社会普遍认为，中国作出的巨大努力，对有效抗击疫情意义重大。正如联合国秘书长古特雷斯所说，中国人民“正在为全人类作贡献”。这种责任担当再一次向世界诠释了人类命运共同体理念，展现了中国秉持公利大义的天下情怀。

越是遭逢艰难困苦，人类越是需要风雨同舟。中国抗击疫情的行动得到了全球范围的支持和声援，已有170多个国家领导人和40多个国际与地区组织负责人对中国表示慰问和支持，对中国负责任举措表示高度认可。很多国家及其人民纷纷对中国人民抗击疫情给予道义声援和物质支持，中国和中国人民也向一些疫情严重国家提供由衷的精神支持和力所能及的物质援助。新冠肺炎疫情防控国际合作，必将推动全球治理体系变革走深走实，进一步推动构建人类命运共同体。

这次全球抗击疫情的行动深刻昭示人们，重大传染性疾病防控和全球公共卫生应急管理需要凝聚人类命运与共、共克时艰的共识，淬炼团结合作、敢于担当的精神，需要各国人民携起手来积极行动。历史将铭记中国人民防控疫情的众志成城和英勇顽强，也将铭记世界各国同舟共济、携手应对危机的共同担当。

（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员、国际战略研究院副院长）

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 09 版）

(责编：于洋、贾文婷)