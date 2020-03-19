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珍惜友谊 并肩战斗

——海外网友赞赏中国积极助力全球抗疫①

2020年03月19日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，新冠肺炎疫情在意大利快速蔓延，中国社会各界克服困难，向意提供医疗防护物资，中国医疗专家组成为第一批抵达意大利的国际援助人员。中方的支持和援助让意大利人民备受鼓舞，他们纷纷在社交媒体上表达对中国人民的感谢，以及共同战胜疫情的信心。

　　网友@Erika Gregorio：当你遇到困难需要帮助时，才能知道谁是值得交往的朋友。我们必须要铭记中国人民给予的帮助，珍惜我们的友谊。

　　网友@Ivan Strummiello：在疫情面前，中国人民的援助再一次闪耀人性光辉！我们永远不会忘记你们给予的帮助！

　　网友@Valeria Ceramelli：你们太赞了！我一直都知道，中国人民在人道主义救援问题上总是先人一步。

　　网友@Margherita Vaculikova：中国的抗疫行动为我们树立了榜样。谢谢你们所有人！

　　网友@David Torelli：中国人民给我们树立了榜样，他们尊重每个人的生命权。高效的中国医疗专家组已经抵达意大利，同时抵达的还有医疗物资。

　　网友@Elisa Leva：中国的帮助对我们而言十分宝贵。我们共同携手就能战胜疫情！

　　网友@zambetti：中国拥有悠久历史文化。在困难时刻，中国人民团结一起抗击疫情。这是我们携手打造更加美好世界的范例。

　　网友@Cinzia Baxyt：衷心感谢中国人民！让我们并肩战胜疫情！

　　（本报记者张矜若、韩秉宸整理）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月19日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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