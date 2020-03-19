王毅分别同俄罗斯外长、印尼统筹部长、荷兰外交大臣、新加坡外长通电话

本报北京3月18日电 3月18日，国务委员兼外长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，在习近平主席亲自指挥部署下，经过中国人民艰苦卓绝努力，我们已经看到胜利的曙光。

王毅强调，个别国家企图将中国抗击疫情污名化，这一行径无视中国人民为维护人类健康安全作出的巨大牺牲，诋毁中国为全球公共卫生安全作出的重大贡献，是不得人心的，也是不可能得逞的。我们相信，任何负责任的国家都会坚决反对将病毒标签化的无理做法。

拉夫罗夫表示，俄方完全赞同不应将病毒标签化，反对将特定国家污名化的企图。在应对疫情方面，各国都应该向中国学习，展现大国的风范。

本报北京3月18日电 3月18日，国务委员兼外长王毅应约同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

卢胡特表示，作为14亿人口大国，中国能够采取强有力措施，成功控制疫情，非常不易。面对当前疫情的加快蔓延，印尼愿学习中国的成功经验，采取有效举措抗击疫情。

王毅表示，中方坚决反对一切将疫情污名化和针对特定国家的行径，因为这既不道德，也不公平，不仅不利于国际社会有效开展防疫合作，也不利于各国集中精力处理好本国的疫情。

本报北京3月18日电 3月18日，国务委员兼外长王毅应约同荷兰外交大臣布洛克通电话。

王毅强调，病毒无国界，疫情是人类的共同敌人，需要国际社会团结应对。中方从一开始就本着公开透明和负责任态度，同国际社会分享抗疫信息，为各国防控疫情争取了宝贵时间。

布洛克表示，个别国家政客对中国和中国人民的指责是完全错误的。中国全力抗击疫情取得显著成效，还及时向世界分享信息并提供援助，荷方对此高度赞赏，并期待今后同中国进一步开展合作。

本报北京3月18日电 3月18日，国务委员兼外长王毅应约同新加坡外长维文通电话。

王毅强调，当前形势下国际社会需要凝聚团结抗疫的共识。中方赞赏李显龙总理多次表示不应对新冠病毒进行污名化，呼吁各国携手共同抗击疫情，相信新方将继续秉持公正立场。

维文说，新加坡和中国的当务之急是巩固抗击疫情成果，防范输入风险，共同应对疫情对公共卫生和经济、政治、社会等方面造成的长期影响。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 03 版）

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