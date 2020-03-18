新华社北京3月18日电（全球热点）欧盟宣布“闭关”，这招抗疫有效么

新华社记者

欧盟及其成员国领导人17日召开视频峰会，同意采取对欧盟以外人员入境实施旅行限制等多项措施应对新冠肺炎疫情。

分析人士认为，欧盟的措施意在团结内部，弥合先前各国互相设限留下的裂痕，但效果如何尚待观察。

【新闻事实】

当天会议决定，同意欧盟委员会有关对欧盟以外人员进入欧盟国家实施旅行限制的提议，初步期限是30天；同时将确保药品、食品和货物流通，确保欧盟公民能回国。

会议还决定，企业从欧盟出口口罩等医疗物资到其他地区要事先获得欧盟成员国政府批准。同时鼓励有关新冠病毒的科学研究，共享信息、开发疫苗，并将把疫苗提供给所有人；对这一领域的欧盟企业进行支持。

此前，面对快速蔓延的疫情，欧洲各国更多的是根据本国情况出台相应措施，其间引发不少纠纷。

瑞士曾紧急召见德国大使表示抗议，敦促德国立即放行其截扣的输往瑞士的物资。奥地利也要求德国对属于奥地利的物资放行，并指责德国的单边行动给其他国家带来麻烦。

针对奥地利等国限制来自意大利的人员入境一事，法国总统马克龙10日也表示这是“坏的决定”，并称这类措施将起到反作用。

【深度分析】

一名不愿意透露姓名的欧盟外交官说，由于疫情已在欧盟内部暴发，对欧盟以外人员实施旅行限制的政策很大程度上是象征性的。

由于公共卫生管理主要由欧盟各成员国政府负责，欧盟实际上在这方面能发挥的作用恐怕很有限。

而欧洲国家先前承诺的难民儿童安置计划在最新的旅行限制政策下何去何从也同样是个问题。本月早些时候，德国、芬兰、法国、葡萄牙、卢森堡分别同意从希腊接收部分难民儿童。

据联合国难民事务高级专员公署17日发布的数据，眼下在德国境内的难民和寻求庇护者群体中已有至少10例新冠肺炎确诊病例。

是否继续接收难民，防疫又该怎么办，旅行限制能否贯彻，这些问题仍存不确定性。

【即时评论】

面对如此严重的公共卫生事件，欧盟内部的政策协调能否发挥预期作用，推动“抗疫一体化”，还有待观察。

而对于中国公民来说，当前更重要的还是按照中国外交部所提醒的，充分评估出国旅行引发的感染风险，暂勿前往意大利、西班牙、法国、德国等疫情高风险国家。目前仍在上述国家的中国公民则需要做好自我防护，减少不必要外出，避免安排国际旅行，谨防交叉感染。

【背景链接】

从17日数据来看，意大利新增新冠肺炎确诊病例3526例，累计确诊31506例；西班牙新增确诊1987例，累计确诊11178例；法国新增确诊1097例，累计确诊7730例。

欧洲足联17日宣布，原定于2020年举行的欧洲足球锦标赛将推迟一年。（参与记者：王子辰、李骥志、宿亮、杨舒怡；编辑：杨天沐、王申）

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