王毅同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话

新华社北京3月18日电 3月18日，国务委员兼外长王毅应约同印尼对华合作牵头人、统筹部长卢胡特通电话。

卢胡特表示，祝贺中国防控新冠肺炎疫情胜利在望。作为14亿人口大国，中国能够采取强有力措施，成功控制疫情，非常不易。习近平主席的杰出领导和中国人民的团结一致令世人钦佩。印尼对中国取得的突出成就表示高度赞赏和衷心祝贺，感谢中国向印尼提供医疗物资援助。面对当前疫情的加快蔓延，印尼愿学习中国的成功经验，采取有效举措抗击疫情。待疫情得到控制后，印尼希望同中方尽快恢复交流合作，落实建交70周年庆祝活动安排，继续推进雅万高铁等重大项目。

王毅说，在习近平主席坚强领导和亲自指挥下，经过全体人民艰苦卓绝努力，中国抗击疫情的人民战争已经看到胜利曙光。当中国面对疫情挑战时，佐科总统专程致电习近平主席表示支持，印尼政府和社会各界积极援助医疗物资，体现了对中国人民的友好情谊，中方深表感谢。当前印尼面临防控疫情压力，中方感同身受，虽然自身对医疗物资仍有较大需求，但着眼于两国密切友好关系，愿意向印尼提供力所能及的帮助。相信在佐科总统领导下，印尼一定能尽快战胜疫情。今年是两国建交70周年，双方要以此为契机，加强共建“一带一路”合作，重点实施好雅万高铁等重要项目。

王毅表示，病毒没有国界，是人类的共同敌人，国际社会应携手共抗疫情。中国从一开始就本着公开透明态度，向国际社会分享病毒基因序列，积极开展国际合作。中国为抗击疫情作出重大牺牲，不仅维护中国人民的健康安全，也为国际社会应对疫情赢得了宝贵时间。中方所作努力已经得到世界卫生组织和国际社会高度赞赏，历史也必将作出公正、客观的评价。中方坚决反对一切将疫情污名化和针对特定国家的行径，因为这既不道德，也不公平，不仅不利于国际社会有效开展防疫合作，也不利于各国集中精力处理好本国的疫情。抗击疫情是涉及全人类健康安全的共同事业，中国将坚定地继续同国际社会站在一起，直到彻底战胜病毒。

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