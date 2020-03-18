王毅同新加坡外长维文通电话

新华社北京3月18日电 3月18日，国务委员兼外长王毅应约同新加坡外长维文通电话。

王毅表示，在习近平主席坚强领导和亲自指挥下，中国举全国之力，开展了一场艰苦卓绝的疫情防控人民战争，如今已胜利在望。我们将加强统筹协调，全力巩固国内来之不易的抗疫成果，多措并举防范疫情输入，同时推进复工复产，逐步恢复正常工作生活秩序。

王毅说，我们对疫情在全球多源多点发生十分关切，对一些国家面临的困难和挑战感同身受。病毒没有国界，应对和战胜病毒是国际社会的共同责任。中国从一开始就本着公开透明态度，同世界卫生组织和国际社会保持沟通，为防止疫情向外扩散付出巨大代价和牺牲，为各国抗击疫情争取了宝贵时间，为全球公共卫生事业作出重大贡献。

王毅表示，中方愿继续加强同国际社会的合作，践行习近平主席提出的人类命运共同体理念。中国将本着负责任态度积极同各国分享防控、诊疗等方面的经验，向有需要的国家派出医疗专家组，在力所能及范围内提供医疗物资援助。中方还将开放医疗物资出口渠道，发挥产能优势，协助缓解有关国家的采购缺口。中国愿同新加坡进一步加强协调，探讨建立联防联控机制，共同参与、倡导国际地区合作。

王毅强调，当前形势下国际社会需要凝聚团结抗疫的共识。企图将中国抗击疫情污名化的做法令人不齿，只会造成国际社会分裂，不利于各国携手抗疫的努力，也不利于其自身防控国内的疫情。中方赞赏李显龙总理多次表示不应对新冠病毒进行污名化，呼吁各国携手共同抗击疫情，相信新方将继续秉持公正立场。

维文祝贺中国在短时间内成功控制国内疫情，为国际社会积累了有益经验，表示这是非常了不起的成就。维文说，中国及时向国际社会分享抗疫经验，慷慨派出医疗专家团队，开放医疗物资出口渠道，新方对此表示高度赞赏。遗憾的是，一些国家未能充分利用中国争取来的宝贵时间，导致疫情出现全球蔓延。新加坡和中国的当务之急是巩固抗击疫情成果，防范输入风险，共同应对疫情对公共卫生和经济、政治、社会等方面造成的长期影响。

维文表示，防控疫情是国际社会的共同挑战。新方从不认同将特定国家污名化的做法。这种行径既不利于相关国家国内疫情防控，也不利于各国建立信任和开展合作。

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