新华社巴格达3月18日电 通讯：中国专家组在伊拉克做了三件事

新华社记者张淼

每天在荷枪实弹的护送中出行，培训场外甚至传来枪声……这是中国红十字会总会援助伊拉克新冠肺炎防疫专家组在巴格达的日常。开展工作10天，专家组正与时间赛跑，做三件事来帮助伊拉克防控新冠肺炎疫情。

协助防控疫情

初到伊拉克抗疫，多少让人担忧。中国专家组领队陶中权第一时间向家人朋友传递了在巴格达的动态，只是“照片传回国内，连我女儿都十分惊讶：他们都不戴口罩？”这在一定程度上反映了伊拉克初期防控措施滞后。

自3月9日正式开展工作以来，中国专家组与伊拉克卫生部和疾控中心官员、世卫组织代表、实验室专家进行了大量技术性沟通，考察巴格达医学城医院。综合多方研判，专家组一致认为伊拉克新冠肺炎疫情防控方面有潜在风险：伊拉克缺少国家统一防控方案；疫情从输入性演变成社区传播，已发现和报告了无明确传播来源的病例；医院预防和控制感染存在薄弱环节，缺乏有效的社区控制措施。

官方数据也佐证了专家们的发现——伊拉克卫生部最新数据显示，截至16日全国累计133例确诊病例，其中治愈32例，死亡10例。病例几乎遍布伊境内各省，呈多点暴发趋势。

结合中国防控经验和伊拉克实际，专家组向伊方提出建议：建立联防联控机制，将新冠肺炎纳入法定传染病管理，动员宗教领袖参与防控；出台国家新冠肺炎控制方案和临床诊疗指南；建立定点医院，设立发热门诊以及对发热病人的预检和分诊制度；建议利用CT筛查疑似病人，核酸检测作为最后的确诊方法。

陶中权说，通过这几天的工作，专家组的意见和建议逐渐受到伊拉克政府高度重视，他们已经开始制定国家层面的防控策略和临床诊疗指南。

在学校停课、禁止多国公民入境等多项措施未见明显成效后，伊拉克政府终于出台最严厉防控措施：各省间禁止交通和人员流动；首都巴格达17日至23日实施宵禁，此期间暂停政府和非政府机构工作，停飞所有航班；赋予各省省长实施宵禁的权力。

不惧枪声传递防护知识

16日，中国专家组和中国驻伊拉克大使张涛一行来到巴格达东部的海法巴勒斯坦社区活动中心，向社区居民捐赠口罩并传授新冠病毒流行和个人防护知识。活动开始前，一声沉闷的枪声从附近传来，令现场人员颇为紧张。专家组应对疾病经验丰富，但没遇到过这种状况。

面对充满疑惑的巴勒斯坦难民，中国疾控中心专家韩孟杰基于新冠肺炎的流行病学特征，给出了防控建议，并解释说大部分新冠肺炎患者都是轻症，通过支持性治疗可以治愈，但年纪较大、有基础性疾病的人员应及早接受治疗。

新冠肺炎主要通过飞沫和接触传播，正确佩戴口罩和保持手卫生是重要的个人防护措施。广州医科大学附属第一医院专家徐永昊带领现场民众演示了“七步洗手法”以及正确佩戴和丢弃口罩的方法。

“中国在短时间内控制了疫情发展，中国经验值得学习！”伊拉克红新月会会长亚辛·艾哈迈德·阿巴斯在现场特地提出，希望中国专家组能为伊拉克红新月会的工作人员提供培训，将个人防疫措施传递给更多伊拉克民众。

仅一周内，专家组对伊方医护人员、中企员工等开展了9场新冠肺炎防护知识培训，培训人员约400人。下一步专家组还将前往伊拉克南部四省指导中资企业做好疫情防控工作，调查伊南部地区疫情，指导当地医疗机构做好防控。

协助建立病毒检测实验室

中国专家组16日还与巴格达医学城代表签署了防疫物资交接证书。陶中权说，中国红十字会总会此次向伊拉克捐赠了一套核酸检测实验室设备，包括两台PCR仪以及5万份核酸检测试剂，将有助于伊拉克大大提升新冠病毒检测能力，实现早检测、早隔离、早诊断、早治疗。

专家组成员、中山大学达安基因股份有限公司技术总监杨鸿辉说，通过核酸检测，可以判断一个人感染与否，从而及时做好隔离措施，并对其密切接触者进行检测，在其造成大规模传播前进行遏制，对疫情控制具有重要意义。

由于伊拉克亟须提升核酸检测能力，巴格达医学城在48小时内就完成了实验室的基础改造。数天来，杨鸿辉与其他两名专家全力协助安装实验室设备，强化实验室防护措施，完善样本接受流程。

“伊拉克有核酸检测技术，但缺乏将技术应用于检测的能力，伊拉克整个国家只有巴格达中央实验室可做核酸检测。”杨鸿辉认为伊拉克受制于核酸检测能力和试剂数量，检测人群极为有限。

杨鸿辉说，每轮核酸检测需要经过样本灭活、自动化取样、核酸提取、扩增反应等步骤，4到6小时可获得结果。

中方援助的核酸检测实验室预计将于下周完成初测并投入使用，这将对伊拉克扩大检测人群、弥补检测漏洞有重要意义。（参与记者：白平）

(责编：于洋、贾文婷)