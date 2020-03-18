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新闻分析：德国抗疫由“冲刺跑”变成“马拉松”

2020年03月18日15:39  来源：新华网
 

　　新华社柏林3月17日电 新闻分析：德国抗疫由“冲刺跑”变成“马拉松”

　　新华社记者田颖

　　近几日，德国新冠肺炎疫情发展迅速，病例数大幅增长。德国权威病毒学家、柏林沙里泰大学医院教授克里斯蒂安·德罗斯滕近日谈及德国疫情防控形势时说：“这不是一次冲刺跑，而是一场马拉松。”德国疾控机构罗伯特·科赫研究所主席洛塔尔·威勒近日也在记者会上说，德国抗疫之路将是一场“持久战”。

　　罗伯特·科赫研究所公布数据显示，截至当地时间16日15时，德国新冠肺炎确诊病例较前一日增加1174例，累计确诊病例达到6012例，死亡13例。17日，该所上调了对新冠肺炎疫情的风险评估，从“中等风险”调至“高风险”。

　　此前，德国新冠肺炎疫情发展可分为两个阶段：从1月27日报告首个病例到2月24日，德国只有十多例确诊病例，这一阶段特点是传染链非常清晰，疫情看似已经得到控制。2月25日后形势急转直下，社区传播加剧，当日报告的两个病例与“玫瑰星期一”大游行活动有关，在这一阶段，对病例溯源和切断传染链变得困难起来。

　　疫情防控进入“马拉松”阶段有多方面原因。一方面，专业人士此前对疫情发展的看法有分歧。2月14日，在疫情相对平缓时期，德罗斯滕曾公开表示，不能排除德国疫情蔓延突然加剧的可能。但慕尼黑施瓦宾医院主治医师文特纳2月21日接受新华社记者采访时曾表示，他预计新冠肺炎在欧洲大规模流行的风险极低。

　　另一方面，德国作为联邦制国家，卫生防疫属于州政府职责，这增加了统一协调的时间成本。联邦卫生部长延斯·施潘本月8日曾建议取消所有1000人以上的大型活动，但是否执行由各州自行决定。这在一定程度上影响了措施执行力度。

　　直到本月12日，德国总理默克尔与各州州长开会协调后，各州才真正出台比较严格的措施，16个联邦州先后宣布将逐渐暂时关闭学校和幼托机构。德国联邦政府还与地方政府达成协议，统一对公共生活做出进一步限制，包括关闭公共文化、娱乐和体育设施，暂停包括宗教活动在内的聚集性活动，限制医院探视等。默克尔16日表示，这些措施在德国前所未有，但在目前是必要的。

　　德国的医疗策略也体现出向“马拉松”的转变。德国在1月27日至2月24日期间还试图通过追踪和检测接触者切断传播链，并要求包括轻症在内的所有患者住院治疗。但从2月25日社区传播加剧以来，应对措施改为尽量延缓疫情传播速度，为医疗系统和科研人员争取时间。

　　罗伯特·科赫研究所2月底曾表示，一旦德国出现越来越多难以溯源的病例，就表明疫情持续扩散的趋势难以避免。这种情况下防控策略就会改变，将重点关注感染后最可能发展为重症的人群。

　　卫生部长施潘3月4日在联邦议院作报告时说，下一步将集中资源救治重症患者，大量无症状或轻症感染者将居家隔离和恢复。以柏林为例，截至当地时间16日中午，已有283人确诊感染，其中只有16人住院治疗。

　　应该说明的是，进入“马拉松”阶段后主要采取防御措施，并不意味着放弃遏制疫情，正如默克尔所说，“不管我们做什么，都不是徒劳”。这关系到为医疗系统争取时间，避免因短期突然涌入大量患者而崩溃。

　　德国的一些医疗保障措施已经产生积极效果。德国的新冠肺炎患者病亡率较低，就是多方面因素共同作用的结果。首先德国还是较早地做了一些准备，疫情出现后，德国科研机构第一时间开发出病毒检测试剂。罗伯特·科赫研究所1月公布相关指导意见，包括新冠肺炎病例定义、疑似病例管理等内容。德国政府也在1月时就让全国医院上报可用于隔离的单间病房数量。这些措施使得重症病人能得到较好的护理。

　　其次是随着疫情加剧，德国的防控措施也在逐步加码。德国政府2月27日宣布，联邦卫生部和内政部共同成立应对新冠病毒危机指挥部。3月13日，联邦政府向一家医疗器械集团订购1万台呼吸机。近日，多个州的卫生部门还要求州内医院减少或暂停预定手术，为接收新冠肺炎患者腾出床位。

　　这场“马拉松”在德国要持续多久目前还是未知数。

(责编：于洋、贾文婷)
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