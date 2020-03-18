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李克强栗战书分别会见巴基斯坦总统

2020年03月18日08:13  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京3月17日电  （记者王远）国务院总理李克强17日下午在人民大会堂会见巴基斯坦总统阿尔维。

　　李克强表示，巴基斯坦是中国的“铁杆”朋友，不论国际风云如何变幻，中巴友谊始终坚如磐石、牢不可破。中方高度重视中巴关系，习近平主席将同总统先生举行会谈，规划两国关系未来发展。中国发生新冠肺炎疫情后，巴基斯坦第一时间向中国人民伸出援手。当前中巴都面临疫情挑战，中方愿同巴方分享防控经验，向巴方提供急需的抗疫物资，联手应对共同挑战。我们也愿同巴方深化各领域互利合作，推进中巴经济走廊、产业园区等大项目建设，继续帮助巴方开展蝗灾防治，加强在国际和地区事务中的合作，促进两国和地区的和平与繁荣。

　　李克强指出，当前中国疫情防控形势出现持续向好态势，疫情蔓延扩散势头得到基本控制。我们正根据疫情最新变化有针对性地做好科学防控，加快推进全面复工复产，努力推动经济社会发展。面对疫情在全球范围内蔓延，中方愿同国际社会加强合作，共同维护世界公共卫生安全。

　　阿尔维表示，我在全球抗击疫情的特殊时刻访华，展现了巴中两国人民的团结和友谊。巴基斯坦始终是中国人民最亲密的朋友，始终坚定同中国站在一起。巴中合作展示的是正义和公理的力量。感谢中方帮助巴方应对蝗虫灾害。中国采取全面有力措施，防控疫情取得积极成效，这也是对世界抗疫作出的重要贡献。巴方愿借鉴中方防控经验，共同应对疫情挑战。相信在战胜疫情后，巴中关系与合作必将获得更加长足的发展。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

　　王毅、何立峰参加会见。

　　本报北京3月17日电  （记者王远）全国人大常委会委员长栗战书17日在人民大会堂会见巴基斯坦总统阿尔维。

　　栗战书表示，总统先生在此特殊时刻访华，体现了巴政府和人民对中国的坚定支持。栗战书介绍了中国防控新冠肺炎疫情的总体情况。他说，中国防控疫情取得的成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。我们对在习近平总书记亲自指挥、亲自领导下打赢这场疫情防控战充满信心，对中国制度、中国道路充满信心，对保持中国经济社会平稳健康发展充满信心。人类是一个命运共同体。中方将积极开展防控国际合作，支持和帮助巴方及国际社会共同抗击疫情。中国全国人大愿同巴议会加强各领域交流合作。

　　阿尔维表示，巴方高度赞赏中国人民在习近平主席坚强领导下，抗击疫情取得的重大成效和对全球抗疫合作的杰出贡献，感谢中方的无私援助，将始终与中国共同应对挑战。

　　张春贤参加会见。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月18日 01 版）

(责编：于洋、贾文婷)
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