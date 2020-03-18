习近平同西班牙首相桑切斯通电话

新华社北京3月17日电 国家主席习近平17日晚应约同西班牙首相桑切斯通电话。

习近平指出，近来新冠肺炎疫情在西班牙呈加剧蔓延之势，我代表中国政府和中国人民，向西班牙政府和人民表示诚挚慰问。

习近平强调，经过举国上下艰苦努力，中方防控措施取得积极成效，已经走出最困难、最艰巨的阶段。现在疫情在多国多点暴发，中方愿同各国开展国际合作，并提供力所能及的援助。希望国际社会携手努力化危为机，以开放合作的实际行动抵御疫情冲击，共同维护国际卫生安全。

习近平强调，中方支持西班牙政府采取的抗击疫情举措，理解西班牙当前面临的严峻形势，愿应西班牙之所急，尽力提供支持和帮助，分享防控和治疗经验，为中西两国人民健康福祉以及全球公共卫生安全作出贡献。疫情过后，双方应加紧推进广泛领域交流合作。中方愿继续扩大进口西班牙优质特色产品。“阳光总在风雨后”，我相信，经历共同抗击疫情的考验，中西友好将更加牢固，两国关系将迎来更加美好的未来。

桑切斯表示，西班牙和中国一向相互支持，守望相助，这在共同抗击疫情中得到充分体现。当前西班牙疫情形势严峻，中方及时向西班牙提供急需医疗物资，充分体现了对西班牙人民的友好情谊，西班牙人民对此深表感谢。西政府将尽力保护好旅居西班牙中国公民的健康安全。疫情是国际社会面临的共同挑战，各国应合力应对。西班牙赞赏中方秉持开放态度促进国际合作，愿同中方加强各领域交流合作。相信疫情过后，两国关系将进一步发展。祝愿伟大的中国人民健康平安！

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 01 版）

(责编：于洋、贾文婷)