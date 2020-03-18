习近平同巴基斯坦总统阿尔维会谈

三月十七日，国家主席习近平在北京人民大会堂同巴基斯坦总统阿尔维会谈。

新华社记者 翟健岚摄

本报北京3月17日电 （记者王远）国家主席习近平17日在人民大会堂同巴基斯坦总统阿尔维会谈。

习近平强调，当前，中国政府和中国人民正在为夺取抗击新冠肺炎疫情最终全面胜利而努力奋斗。疫情发生之初，总统先生第一时间向我致函慰问，这次又专程访华，表达对中方的坚定支持。巴基斯坦政府和社会各界倾己所有，向中方捐赠防疫物资，中方对此深表感谢。事实再次证明，中巴两国是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。中巴特殊友谊是历史的选择，深深扎根于两国人民心中。

习近平指出，当前，疫情正在全球多点暴发。各国应该同舟共济、携手抗疫。中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时发布疫情信息，分享防控、诊疗经验。中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献，将继续向巴方提供支持和帮助。

习近平强调，巩固好、发展好中巴全天候战略合作伙伴关系，是两国人民的共同愿望。我们乐见巴基斯坦团结、稳定、繁荣、强大。无论国际风云如何变幻，中国将始终同巴基斯坦坚定站在一起，致力于深化中巴“铁杆”情谊，使中巴关系成为共建人类命运共同体的典范，更好造福两国人民。中方将继续支持巴基斯坦维护国家独立、主权、领土完整，支持巴基斯坦走出一条符合本国国情的发展道路。双方要保持领导人经常性互访和会晤传统，积极推动重点领域和项目合作，把中巴经济走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程。要加强在国际和地区事务中的沟通配合，共同维护世界和地区和平、稳定、安全。中方愿继续为巴方治理蝗灾提供支持。

阿尔维表示，在习近平主席坚强领导下，中国抗击疫情取得重大积极成效，我代表巴政府和人民表示衷心祝贺！灾害面前，中国共产党和中国政府展现出卓越领导力、强大动员力，中国人民众志成城，不畏牺牲。中方的经验做法为其他国家提供了有益借鉴。相信疫情过后，中国将更加强大。个别势力企图利用疫情“污名化”和孤立中国的做法不得人心，不会得逞。巴中是患难与共的“铁杆”兄弟，两国人民情谊深厚，历久弥坚。越是在困难时刻，就越显示出巴中友谊和团结。巴方感谢中方给予的支持和帮助，愿坚定同中国站在一起，共克时艰。巴方将一如既往在涉及中方核心利益的问题上支持中方，愿同中方保持密切交往，深化合作，建设好巴中经济走廊。巴方将继续推进同中方反恐合作，在国际上共同维护公平正义。

会谈后，两国元首共同见证了多项双边合作文件的签署。

两国共同发表关于深化中巴全天候战略合作伙伴关系的联合声明。

王毅、何立峰等参加会谈。

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 01 版）

(责编：于洋、贾文婷)