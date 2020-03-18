俄土在叙伊德利卜开启联合巡逻

根据俄罗斯与土耳其就叙利亚伊德利卜省停火问题达成的协议，土耳其与俄罗斯军队3月15日沿叙利亚伊德利卜省M4公路展开联合巡逻。

俄罗斯国防部发表声明说，俄土军队在伊德利卜省首次联合巡逻期间，遭到“不受土方控制”的恐怖分子有计划的挑衅。恐怖分子企图把妇女和儿童作为“人盾”进行挑衅。为防止平民受伤，俄土联合协调中心决定缩短首次联合巡逻路线。俄方要求土方采取行动消灭恐怖分子，并保障M4公路联合巡逻的安全。

此前数日，有不少叙境内的反政府武装在M4公路沿线组织示威活动，试图阻挠联合巡逻。其中一些组织还通过互联网等途径宣称，任何俄军巡逻人员都将成为被打击的目标。

据当地消息人士表示，15日当天，由62辆载有军事和后勤物资的卡车和11辆军车组成的美军车队从伊拉克与叙利亚边境的瓦利德口岸进入叙利亚哈塞克省的一处军事基地，以加强美国在叙军事存在。

3月5日，俄罗斯总统普京在莫斯科与土耳其总统埃尔多安举行会谈，双方就伊德利卜省停火问题达成协议。叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。近期，叙政府军启动在伊德利卜省的收复行动，并和土军在伊德利卜爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。俄军也参与了对伊德利卜省内武装分子的打击行动。

联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森15日发表声明指出，当前，叙利亚问题和叙利亚人民的命运，已不可避免地与更广泛的区域和国际社会联系在一起。这场持久的冲突不仅带来了严重的人道主义危机，而且考验着区域和国际社会。

叙利亚国内政治分析人士尤素夫对本报记者表示，俄土联合巡逻的开启，客观上对暂时稳定伊德利卜局势有一定作用，但从长远来看，伊德利卜问题的最终解决，仍需一个“全面、细致并具有可执行性”的综合方案。美军车队进入哈塞克省的行动表明，包括美方在内的一些西方国家对叙利亚的干预和影响仍将长期存在，“地区及域外国家等各方力量的博弈，依然在很大程度上左右着叙局势的发展。”

（本报大马士革3月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 16 版）

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