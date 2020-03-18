非洲国家严防新冠肺炎疫情蔓延

近期，非洲国家报告新冠肺炎确诊病例持续增加，多国政府启动相关措施严防疫情蔓延。截至3月16日，非洲已有30个国家报告了新冠肺炎确诊病例，确诊总数超过400例。非洲疾控中心主任约翰·肯格松表示，该中心将适时采取应对措施，全力协助各国遏制疫情蔓延。

南非是目前撒哈拉以南非洲确诊病例最多的国家。南非总统拉马福萨于15日宣布进入国家灾难状态，出台了包括建立国家指挥委员会、实施旅游禁令、学校停课等多项措施。记者在约翰内斯堡看到，多个商场、社区门口提供了免费消毒洗手液，在公共场所的显要位置和报纸等媒体上有防护知识介绍。

埃及16日宣布暂停所有3月19日至31日进出埃及的航班；尼日利亚的疾控中心每日发布报告，包含病例的最新情况和与患者有接触人员的追踪信息，并向公众提供免费电话咨询；肯尼亚禁止了最近30天的国际会议和活动，学校将全面停课，鼓励政府机构及企业在家办公；坦桑尼亚卫生部指定了该国北部、东部和西部的隔离中心，2000多名经过培训的医务工作者已经待命。几乎所有非洲国家政府都在入境口岸提升了检疫级别，严防输入性病例。

目前，非洲已有43个国家具备新冠病毒检测能力。非洲疾控中心已成立由塞内加尔、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非五国专家组成的工作组，承担对新冠肺炎疫情的监测、预防和控制以及临床管理和社区管理等工作。该中心与世卫组织合作，已向非洲国家分发超过1万件病毒检测套装，并加紧采购体温检测仪和其他医疗用品。

世卫组织非洲区域办事处官员玛丽·斯蒂芬表示，非洲目前发现的病例大部分是输入性病例，“我们必须努力确保各国在监测时不会遗漏。一旦出现输入性病例就可能导致疫情扩散，防疫难度会大大增加”。

刚果（金）国家生物医学研究所所长让—雅克·穆延贝说，非洲国家和国际社会抗击埃博拉疫情的经验有助于遏制新冠肺炎疫情蔓延。他同时表示，切断传播链对遏制病毒传播至关重要，中国全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的策略是“十分有效的”。

“中国在防控新冠肺炎疫情方面有着强大的专业知识和丰富经验，依托这些，非洲可以更好地应对疫情。”非洲疾控中心公共卫生研究所负责人拉吉表示，非中双方的疾控中心已经展开合作，就如何更好地防控疫情进行信息共享。中国疾控中心已派遣一名高级技术顾问参与非洲疾控中心的抗疫工作。中国还提供了大量诊断工具和病例管理手册等材料，帮助非洲国家更有效地确诊病例并进行医治。

（本报约翰内斯堡3月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月18日 16 版）

(责编：杨光宇、曹昆)