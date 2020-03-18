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积极行动 共同努力（患难见真情 共同抗疫情）

——中国网友为多国抗疫加油⑤

2020年03月18日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情正在全球范围多源多点暴发，西班牙确诊病例增长较快。中方已决定根据西班牙的需要，紧急提供一批医疗物资援助，并开放商业渠道供西班牙进口急需的个人防护用品和医疗设备。许多中国网友为西班牙抗击疫情加油鼓劲。

　　网友“Diana102”：公司总部在西班牙。年初中国发生疫情时，总部特地采购了口罩、护目镜、防护服等物资寄过来，不仅供国内工作人员使用，还捐赠给上海市红十字会。现在西班牙患者增加，中国口罩供应上来了，我们又开始采购口罩寄给西班牙总部。爱心无国界，一起加油！

　　网友“有”：看到两国外长的通话，感动于中国政府的大国担当和国际视野，感动于西班牙政府正确及时的决策。愿两国进一步加强合作，人民更加紧密团结。

　　网友“小米寺”：我最爱看西甲联赛，也十分关注在西班牙参加训练的中国球员。期盼西班牙能够尽早遏制疫情，也希望怀着足球梦想去西班牙的中国球员，一定要保护好自己！

　　网友“关于喵的id”：在隔离期间，西班牙民众自发在阳台鼓掌，感谢医护人员。医生就是战士，给他们鼓励加油，配合他们工作，也是对他们最好的慰问。

　　网友“真实的kacha”：看到一段网络视频，一位西班牙健身教练在屋顶开课，想参加的人就在阳台跟着跳操锻炼。保持乐观向上的劲头很重要。

　　网友“桃子一如既往”：这一刻我们一起为西班牙加油，为医护人员加油，为抗击疫情的各国加油！

　　网友“哇太阳永照”：希望更多人认识到疫情的严重性，都积极行动起来，保护自己，保护他人。战胜疫情需要世界各国人民的共同努力。

　　（本报记者  程是颉整理）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月18日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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