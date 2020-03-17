新华社日内瓦3月16日电 专访：新冠肺炎疫情令全球航空运输业面临空前挑战——访国际航协北亚区副总裁马涛

新华社记者陈俊侠

“鉴于新冠肺炎病毒的传染速度、疫情波及的国家和地区、感染的病患数量、旅客需求的下降和各国政府不断推出旅行限制，此次新冠肺炎疫情对全球航空运输业的冲击前所未有，行业面临空前挑战。”国际航空运输协会（国际航协）北亚区副总裁马涛16日在接受新华社记者书面采访时作出上述表示。

国际航协总部位于加拿大蒙特利尔，执行机构设在瑞士日内瓦。国际航协曾在3月5日预测，假设疫情有限传播，2020年全球客运业务的收入损失约为630亿美元；如果疫情传播范围更广，收入损失将高达1130亿美元。目前疫情发展迅速，马涛认为全球航空运输业所受影响将超过3月初的预测。

他说，客运量大幅下跌，航空公司现金流面临巨大压力。英国弗莱比航空公司已被压垮；荷航将裁员2000人并暂停高达40%的航班；北欧航空宣布，自3月16日起暂停大部分航班运营，临时裁减90%的员工。尽管航空公司采取了各种自救措施，例如暂停航班运营、安排员工休假或停薪留职等，但急需政府施以援手以应对这场前所未有的危机。

他表示，有着270万员工的全球航空公司正承受着巨大财务和运营压力，亟需纾困。政府可向航空公司提供包括扩大信贷额度、降低基础设施成本和减轻税收负担等方面的援助。如果政府未能及时采取措施，整个行业将面临由疫情引发的行业金融危机。

“我们已收到多国政府的积极回应，并正积极寻求与尚未回应的政府达成共识，为航空业提供帮助和支持，”他说。

马涛说，国际航协为航空公司制定了一套在公共卫生紧急情况下针对机组、地勤、行李搬运和清洁人员等的工作指南，并得到世界卫生组织和国际民航组织的认可。

他表示，在应对公共卫生突发事件方面，例如非典、甲型H1N1流感、中东呼吸综合征和埃博拉等，航空业已获得和积累了很多有益的经验。航空公司严格遵守和执行政府部门的相关规定，但政府亦需不断评估和审查疫情防控措施的有效性和必要性。

马涛指出，新冠肺炎疫情已波及全球各重要经济体，在前景尚不明确的情况下预测航空市场何时恢复为时尚早。根据以往经验，疫情会导致客运量急速下降，但经济秩序恢复常态之后，客运量会很快恢复，甚至会高于疫情发生前的水平。

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