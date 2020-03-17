李克强会见巴基斯坦总统阿尔维

新华社北京3月17日电（记者杨依军）国务院总理李克强17日下午在人民大会堂会见巴基斯坦总统阿尔维。

李克强表示，巴基斯坦是中国的“铁杆”朋友，不论国际风云如何变幻，中巴友谊始终坚如磐石、牢不可破。中方高度重视中巴关系，习近平主席将同总统先生举行会谈，规划两国关系未来发展。中国发生新冠肺炎疫情后，巴基斯坦第一时间向中国人民伸出援手。当前中巴都面临疫情挑战，中方愿同巴方分享防控经验，向巴方提供急需的抗疫物资，联手应对共同挑战。我们也愿同巴方深化各领域互利合作，推进中巴经济走廊、产业园区等大项目建设，继续帮助巴方开展蝗灾防治，加强在国际和地区事务中的合作，促进两国和地区的和平与繁荣。

李克强指出，当前中国疫情防控形势出现持续向好态势，疫情蔓延扩散势头得到基本控制。我们正根据疫情最新变化有针对性地做好科学防控，加快推进全面复工复产，努力推动经济社会发展。面对疫情在全球范围内蔓延，中方愿同国际社会加强合作，共同维护世界公共卫生安全。

阿尔维表示，我在全球抗击疫情的特殊时刻访华，展现了巴中两国人民的团结和友谊。巴基斯坦始终是中国人民最亲密的朋友，始终坚定同中国站在一起。巴中合作展示的是正义和公理的力量。感谢中方帮助巴方应对蝗虫灾害。中国采取全面有力措施，防控疫情取得积极成效，这也是对世界抗疫作出的重要贡献。巴方愿借鉴中方防控经验，共同应对疫情挑战。相信在战胜疫情后，巴中关系与合作必将获得更加长足的发展。

双方还就共同关心的国际和地区问题交换了意见。

王毅、何立峰参加会见。

(责编：燕勐、杨牧)