日本奥委会副主席确诊感染新冠肺炎

新华社东京3月17日电（记者王子江）日本足协主席兼日本奥委会副主席田岛幸三17日被确认感染了新冠病毒，这为东京奥运会的前景再次蒙上了一层阴影。

日本共同社引用日本足协内部一名消息人士的话，最先透露了田岛幸三检测呈阳性的消息，他也成为疫情暴发以来，日本国内被感染的最知名的人士。

田岛幸三随后通过日本足协发表声明，确认自己感染的消息，他在声明中说：“今天我的新冠病毒检测结果呈阳性。”

他在声明中说，自己很可能是在最近的欧洲和美国之行中感染病毒的。2月28日，他作为国际足联执委会委员先到北爱尔兰的贝尔法斯特参加了国际足联执委会会议；3月2日至3日，他又赶赴荷兰阿姆斯特丹参加了欧足联的会议，在会议上就日本申办2023年女足世界杯做了陈述；后来还去美国观看了日本女足与美国队的比赛，直到3月8日才回到日本。

他在声明中说，3月初的时候，欧洲的疫情还不像现在这样严重，每个人见了面都相互拥抱、握手、行贴面礼。

今年62岁的田岛幸三2016年开始担任日本足协主席，此前他还曾担任东亚足联主席。

由于欧洲和美国疫情形势恶化，东京奥运会推迟的声音不断出现，很多奥运会预选赛和测试赛纷纷取消或者推迟。东京奥组委首席执行官武藤敏郎当天告诉记者，3月26日开始的奥运会火炬接力开幕仪式将在没有观众的情况下举行，并要求发烧或感觉身体状况不好的民众远离火炬传递路线。

国际奥委会当天晚些时候将与国际单项体育联合会进行电话会，通报疫情最新进展。18日，国际奥委会将与运动员委员会进行全球网络电话会，参会各方也将专注讨论疫情及其影响。

(责编：燕勐、杨牧)