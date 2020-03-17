人民网>>国际

综合消息：拉美新冠肺炎病例近千 多国加强协调应对疫情

2020年03月17日21:03  来源：新华网
 

　　新华社墨西哥城3月16日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区16日新冠肺炎确诊病例继续增加，累计确诊病例总数逼近1000，更多国家宣布进入紧急状态。拉美多国领导人同意加强协调，共同应对新冠肺炎疫情。

　　作为南美进步论坛轮值主席国，智利16日召集该组织成员国和观察员国总统、卫生部长和外长视频会议，讨论新冠肺炎疫情应对措施。各方认为，各国政府应保持畅通及时的沟通渠道，协调边境管控措施，为各国公民返程提供便利，携手共同应对疫情。会议还同意推动整体采购医疗用品。

　　智利16日新确诊新冠肺炎病例81例，累计156例，疫情进入持续社区传播阶段。总统皮涅拉当天宣布，将从18日起暂时关闭边境，但货物运输不受影响。来自疫情高风险地区的智利公民和永久居民可以入境，入境后需隔离14天。不遵守隔离规定的人员将被罚款并追究刑事责任。

　　巴西16日累计确诊病例增至234例。巴西多个州从本周起开始采取停课、推迟文体活动、强化公共交通设施卫生、暂时关闭电影院或健身房等措施。里约热内卢州宣布进入紧急状态。巴西政府当天宣布将投入1473亿雷亚尔（约合300亿美元）用于缓解疫情影响。

　　秘鲁16日累计确诊病例增至86例，自当天起进入为期15天的紧急状态。其间，政府将采取一系列严控措施：关闭边境，但货运正常；除外出购买食品、药品等生活必需品以及去银行、紧急就医等，公民应居家“强制隔离”；政府将全力保障水、电、煤气和燃料供应以及通信、清洁卫生等公共服务。

　　厄瓜多尔16日累计确诊病例增至58例。总统莫雷诺当晚宣布全国进入紧急状态，为期60天。实行紧急状态期间，公民除购买食品和药品等特殊情况外，原则上不得外出。厄瓜多尔17日起还将实施宵禁，宵禁时间为每晚21时至次日5时。

　　哥伦比亚16日确诊病例增至57例。总统杜克当天宣布该国自17日至5月30日关闭所有陆海空国境，其间不允许任何本国和外国公民出入境，货运车辆可在指定检查点进出，全国取消50人以上的活动，酒吧等场所暂停营业。

　　委内瑞拉16日确诊病例升至33例。总统马杜罗当天下午宣布自17日上午5时起在全国范围实施社会隔离，呼吁所有民众必须留在家中，仅在必要时外出，以控制新冠肺炎疫情在国内蔓延。

　　阿根廷16日累计确诊病例达65例。自当天起，阿根廷大中小学、幼儿园开始停课15天。边境暂时关闭15天，除阿根廷公民和拥有居留权的外国人外，其他人一律不得入境。即日起从智利和巴西返回阿根廷人员，强制隔离14天。

　　哥斯达黎加16日累计确诊病例为41例。总统阿尔瓦拉多当天宣布进入全国紧急状态，同时自18日起将关闭边境，只允许本国公民入境；4月5日至12日停止一切宗教集会及游行活动；所有公司实行远程办公等。

　　洪都拉斯16日累计有6例确诊病例。该国当天也宣布进入为期一周的紧急状态，“封城”以防止疫情传播，公共交通仅限用来购买食物、药品和生活必需品；仅限授权的行业现场办公；同时取消所有集会和宗教庆祝活动。

　　巴拉圭16日累计确诊病例达9例。巴政府宣布，从即日起每晚20时至第二日凌晨4时全境“封城”，禁止人员和车辆通行。规定有效期15天，不遵守者可能面临监禁和罚款。

　　截至16日记者发稿时，玻利维亚、墨西哥、巴拿马、多米尼加累计确诊病例分别为11例、82例、69例、21例。多米尼加出现首个本地传播病例和首个死亡病例。（执笔记者：李晔；参与记者；郝云甫、张国英、范小林、高春雨、尹南、张笑然、宫若涵、周星竹、赵炎、倪瑞捷、苏津、吴昊、徐烨、王瑛）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved