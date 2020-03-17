综合消息：多国表示愿与中国加强疫情防控经验学习交流

新华社北京3月17日电 综合新华社驻外记者报道：经过艰苦努力，中国新冠肺炎疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。连日来，哈萨克斯坦、捷克、亚美尼亚、黎巴嫩、厄瓜多尔等国纷纷表示，中国应对疫情的经验值得学习，愿与中国加强疫情防控与治疗方面的交流合作。

哈萨克斯坦总理马明16日在会见中国驻哈大使张霄时表示，中国人民在短时间内取得抗疫重大成果，他对此感到由衷钦佩，愿借鉴中方相关经验阻击疫情在哈萨克斯坦蔓延。

捷克总理巴比什16日在会见中国驻捷大使张建敏时高度评价中国有效开展疫情防控工作。巴比什表示，当前捷克正全力抗击疫情，希望同中方在疫情防控、治疗经验等方面加强交流合作。

亚美尼亚卫生部长托罗相日前会见中国驻亚大使田二龙时表示，亚方将充分借鉴中方积累的成功经验，这对亚方做好当前疫情防控至关重要。国际社会应携手合作，为在世界范围早日战胜疫情而努力。

黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑15日在与中国驻黎大使王克俭共同出席中资机构向黎捐赠防疫设备启用仪式时表示，中国抗击疫情取得阶段性成果，他对此表示祝贺，并赞赏中方负责任的态度。中资企业紧急捐赠防疫设备，这是中黎传统友谊的有力体现。

厄瓜多尔公共卫生部副部长胡利奥·洛佩斯接受新华社记者专访时表示，中国以负责任的态度抗击疫情，采取了强有力的应对措施，值得世界学习。

哥伦比亚首都波哥大市长克劳迪娅·洛佩斯在会见中国驻哥大使蓝虎时表示，中国抗击疫情措施得当，成效显著，波哥大真诚希望学习中方宝贵经验。哥伦比亚大西洋省巴兰基亚市市长普马雷霍说，抗击疫情中展现出的中国速度、中国精神和中国风范，令世界惊叹。

墨西哥卫生部官员何塞·路易斯·阿洛米亚表示，中国防控疫情的有力举措使墨西哥对疫情相关数据和应对措施有了更好了解。面对疫情，墨西哥“正在实施应对机制，也在向中国学习”。（参与记者：任军、杨晓红、李铭、李良勇、李家瑞、闫亮、高春雨）

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