新华社内罗毕3月16日电 综述：新冠肺炎疫情影响撒哈拉以南非洲半数以上国家

新华社记者王小鹏

撒哈拉以南非洲的贝宁、索马里、坦桑尼亚和利比里亚4国16日报告了首例新冠肺炎确诊病例。截至当天，该地区已有至少25个国家报告了确诊病例，累计病例数达到100例以上。

尼日利亚2月27日报告首例确诊病例，是该地区第一个报告病例的国家。

南非报告的累计确诊病例数超过60例，是该地区受疫情影响最大的国家。南非总统拉马福萨15日发表全国电视讲话，宣布该国进入国家灾难状态，并公布了旅行禁令、关闭学校等一系列措施以遏制病毒扩散。南非将成立一个由总统领导的国家指挥委员会负责应对疫情。

撒哈拉以南非洲国家的疫情以输入病例为主。但塞内加尔12日报告出现了本地传播，截至16日公布的27例确诊病例中有18例为本地传播病例。塞内加尔已宣布禁止公共集会，关闭学校3周，取消独立60周年庆祝活动，暂时禁止邮轮停靠该国港口，并将暂停部分客运航班。

利比里亚新闻、文化和旅游部16日说，该国已确诊首例病例。利比里亚环境保护局的一名官员从瑞士返回后被确诊。政府将采取新措施以控制病毒扩散，包括禁止病例较多国家的旅客入境、减少官员非必要出差等。利比里亚总统维阿呼吁民众保持良好卫生习惯，避免聚集性活动和不必要的外出。

截至16日，科特迪瓦已有确诊病例6例，1例治愈。科特迪瓦总统瓦塔拉16日宣布一系列防控措施，包括即日起在全国范围内关闭学校30天，在未来15天内禁止50人以上的集会活动以及所有体育和文化活动，公民在餐厅、广场等场所活动时应保持1米以上距离，禁止公民间拥抱、贴面等身体接触，禁止食用野生动物。

为应对疫情，赤道几内亚政府15日发布加强防疫措施的政令，包括暂停所有体育赛事和宗教活动，停运公共汽车等；卢旺达14日宣布，学校、法院及宗教场所活动暂停两周；加蓬政府16日宣布暂时关闭全国学校；埃塞俄比亚政府已要求停止部分学校教学活动和停办大型会议和大型体育赛事，为期15天；赞比亚日前表示将制定法规，确保媒体提供准确信息，管控社交媒体上的虚假信息。

中国现代国际关系研究院非洲研究所助理研究员孙红认为，目前撒哈拉以南非洲地区确诊病例相对较少，但非洲整体疫情防控形势十分严峻。对该地区而言，应对疫情目前最好的办法就是隔离患者，减少人群聚集，常洗手。

南非艾滋病项目研究中心主任萨利姆·阿卜杜勒·卡里姆日前对媒体表示，一些输入性病例引起的疫情向南非的社区蔓延只是时间问题。例如来自欧洲的患者很可能在确诊前就与本地居民有过接触，后者如果乘坐小巴等公共交通工具，就可能造成疫情本地传播。

几内亚卫生安全局局长萨科巴·凯塔认为，目前撒哈拉以南非洲国家的累计病例数相对其他地区来说，并不算多。为进一步防控疫情，非洲国家应调动更多资源，动员更多力量，国家间应共享疫情信息，交流防疫策略，并加强卫生合作。中国的防控措施给世界留下了深刻的印象，值得学习。（参与记者：荆晶、郑扬子、邢建桥、王守宝、王松宇、乔本孝、张改萍、赵宇鹏、许正、郭骏、李斯博、储信艳、杨孟曦）

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