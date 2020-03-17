2019 VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛获奖名单

“2019 VISIT JAPAN中国人游日本摄影大赛”自去年9月20日启动至今已接近尾声。日前经过网友票选、大赛评委组初审以及6位中日摄影界专家复审等环节，最终评选出摄影组、摄像组两个组别14部获奖作品。现将获奖名单公示如下：
—— 摄影组 ——
特等奖
《彩虹穿越》 作者：龙猫
奖品：佳能单反套机1台
一等奖
《去甲子园！》 作者：章鱼
奖品：全日空双人往返机票
二等奖
《流冰上争食》 作者：音羽桥
奖品：白川乡双人住宿券（含餐）
三等奖
《教练》 作者：紫露
奖品：三井不动产双人住宿券
深度游奖
组图《千年的熊野古道》 作者：梦想
奖品：森大厦双人住宿券
手机作品奖
《新·神奈川冲浪里》 作者：AmyLi
奖品：松下智能家电
人气奖
《八坂神社》 作者：晏冶生
奖品：东急度假酒店双人住宿券
—— 摄像组 ——
特等奖
《自驾日本之旅》 作者：阿岛
奖品：佳能单反套机1台
一等奖
《冬至北海道》 作者：墨卿
奖品：佳能微单相机1台
二等奖
《仲夏风物诗》 作者：Kenleung
奖品：富士急乐园双人门票+酒店住宿券
三等奖
《Spring in Japan- Travel Film》 作者：ZssslFilm
奖品：东急度假酒店双人住宿券+滑雪场缆车券
深度游奖
《一人一车的琵琶湖》 作者：沈小毛
奖品：东京迪士尼乐园双人门票
手机作品奖
《佐贺：一个人的旅行》 作者：Midori
奖品：松下智能家电
人气奖
《平成关西，最后的秋》 作者：芥末
奖品：松下智能家电