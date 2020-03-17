综合消息：欧洲多国升级防疫措施 严控边境遏制疫情蔓延

新华社斯德哥尔摩3月17日电 综合新华社驻欧洲记者报道：随着新冠肺炎疫情不断扩散，欧洲多国继续升级防疫措施，限制民众外出，同时严格管控边境，努力遏制疫情进一步蔓延。

乌克兰政府17日凌晨颁布政令，要求18日起至4月3日暂停境内所有城际和州际铁路、航空、公路和地铁客运，暂停境内郊区和跨州长途汽车客运。政令规定市内公共汽车和轨道交通工具单次载客不得超过10人。政令还规定，17日起全国禁止10人以上的群体活动。

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利16日说，截至当地时间当天18时，意大利新冠肺炎累计确诊病例升至27980例，累计死亡病例升至2158例。为防止疫情进一步蔓延，意大利10日起已进入全国“封城”状态。

法国总统马克龙16日晚发表电视讲话，要求法国人从17日中午起至少15天内“最大限度”减少出行，并避免与外界接触。他说，法国正在进行一场公共卫生“战役”，需要全面动员抗击疫情。

英国卫生部门16日发布的数据显示，英国新冠肺炎确诊病例已达1543例，政府呼吁人们尽量避免不必要的出行及与外界的接触。英国卫生大臣马修·汉考克说，英国将继续提升对病毒的检测能力。

西班牙卫生部16日公布的数据显示，该国累计确诊病例升至9191例，单日病例增长数连续四天超过1000例。西班牙内政大臣费尔南多·格兰德·马拉斯卡当天宣布，政府将暂停执行申根区国家人员自由流动协议，重新实施陆上边境管控。

瑞士联邦主席索马鲁加16日宣布，即日起将全国疫情警戒级别从“特殊状态”上调至最高级别“非常状态”。她表示，即日起至4月19日，瑞士关闭全国所有商店、餐馆、酒吧、娱乐场所，食品店和医疗机构保持开放。自当地时间17日零时起，瑞士将在与德国、法国和奥地利交界处设置检查站，限制人员往来。

德国联邦与地方政府16日达成协议，统一对公共生活做出进一步限制，包括关闭公共文化、娱乐和体育设施，暂停宗教聚集活动，限制医院探视等。总理默克尔当天表示，这些措施在德国前所未有，但在目前是必要的。

16日起，奥地利开始实施一系列严厉防疫措施，社会进入应急运行模式。全国学校停课，公共设施、商店关闭，文化活动停止，公司实行远程办公。居民在家自我隔离，非必要不得外出。

匈牙利总理欧尔班16日表示，为防控疫情，匈牙利将临时关闭边境，届时将只允许本国公民入境。当天午夜起，全国禁止举办任何公共活动，咖啡馆、餐馆和商店每天只能营业到15时。

芬兰总理桑娜·马林16日宣布国家进入紧急状态。为防止疫情扩散，芬兰已开始准备关闭边境。政府还决定自18日起关闭全国的学校，改为远程学习。此外，将在全国范围内禁止10人以上的集会。

葡萄牙政府16日宣布，自当地时间当晚11时至4月15日午夜，在葡萄牙和西班牙边界设置9个海关检查站，禁止人员往来，随后又宣布停止两国间所有航班、火车和海上船只往来。

摩尔多瓦政府16日决定在全国实施紧急状态。根据政府规定，即日起，全国除食品店、药店和加油站外，其他商店全部关闭。

波黑16日宣布进入紧急状态。波黑政府官员表示，进入紧急状态将有利于政府及其他公共机构通过更短的公共采购程序获得物资和服务，以更快、更有效地抗击疫情。

马耳他总理阿贝拉16日宣布，18日起关闭全国所有酒吧、餐馆、体育馆、游戏厅、电影院等娱乐和公共场所。

斯洛文尼亚16日起开始实施更多限制措施，包括关闭学校和大多数商店，暂停公共交通服务。

斯洛伐克政府16日建议内阁会议将紧急状态的适用范围从公立医疗机构扩展至整个医疗领域。政府还建议禁止未戴口罩或采取其他适当防护措施人员进入公共场所、乘坐公共交通工具，并建议民众避免不必要的外出。

塞浦路斯两个国际机场的发言人16日表示，4月30日前，只有塞浦路斯公民、在塞工作的欧盟公民、获得认证的外交官或持有塞政府发放的特别许可证的人员才能登机。

塞尔维亚总统武契奇15日晚宣布国家进入紧急状态，并采取一系列措施防止疫情扩散。（执笔记者：和苗；参与记者：李东旭、陈占杰、张家伟、徐永春、陈晨、凌馨、聂晓阳、张毅荣、任珂、袁亮、陈序、林惠芬、朱昊晨、于涛、石中玉、张琪、章亚东、李晓鹏、张修智、张保平、林晶、袁韵、彭立军、蒋雪、郭明芳、谢宇智、赵丹亮、温新年）

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