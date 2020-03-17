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马克龙宣布法国处于“战争状态” 全面动员抗疫

2020年03月17日10:06  来源：新华网
 

　　新华社巴黎3月16日电（记者徐永春　唐霁　陈晨）法国总统马克龙16日晚发表电视讲话说，面对新冠肺炎疫情的严峻形势，法国处于“战争状态”，需要全面动员抗击疫情。

　　马克龙表示，鉴于疫情防控形势严峻，决定推迟原定22日举行的市镇选举第二轮投票，包括退休制度改革在内的所有现有改革也将暂停推行。

　　马克龙呼吁法国人“最大限度”减少出行。他说，从17日中午起至少15天内，法国人应“最大限度”减少出行，并避免与外界接触。外出集会、走亲访友、逛公园和溜马路都将被禁止，除了购买生活必需品或者外出就医等特殊情况，居民应尽可能待在家中。他呼吁民众遵守卫生规定和疫情防控规定。

　　经济措施方面，马克龙说，自17日起，将暂停征收企业所需缴纳的房租和水、电、燃气费用，大范围推广“部分失业”措施，并承诺为企业银行贷款提供3000亿欧元的“国家担保”。他表示，“不会让任何企业处于破产风险之下，也不会让任何法国人失去收入来源”。

　　法国内政部长卡斯塔内当晚发表讲话说，自17日中午起，居民外出必须证明其出行的必要性，如无法远程办公需前往工作地点、需出门采购食品和生活必需品等，违者将面临38欧元至135欧元的罚款。

　　据法国公共卫生部门16日晚发布的数据，截至当地时间16日15时，法国累计新冠肺炎确诊病例6633例，其中死亡病例148例。

(责编：于洋、贾文婷)
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