博中友协向当地捐助轮椅 普及新冠肺炎知识

近日，博茨瓦纳中国友好协会执行会长南庚戌和秘书长鲁道夫一行前往位于首都哈博罗内特洛昆村区（Tlokweng village）的宁静康复中心进行参访，并现场为该中心捐赠十把轮椅，以帮助该区域残障人士的便利出行。博茨瓦纳阮莫茨瓦酋长巴特罗（Kgosi Omphitlhetse Botlhole）、特洛昆区警察局长欧诺兹巴(Unoziba Rari)、宁静康复中心运营总监莫瑞迪·莫森基女士（Morwadi Mosenki）及特洛昆区政府官员、当地社区民众代表等近50人出席仪式。

据了解，宁静康复中心于近期开始营运，中心主要为当地社区慢性病患者、老年人提供住家式的咨询、医疗和休闲服务。“患者将不用出国，就可以在博国内享受到此服务，这将为患者节省大量的费用”。中心的医师马雷罗苟（Malebogo Mosau Rannowane）表示，“此中心帮助人们恢复潜能以回复至正常生活，患者需要社区各个群体的帮助和支持”。博茨瓦纳第一夫人尼奥、酋长院主席普索.哈博罗内于2月参访了该中心。

捐赠仪式上，博中友协执行会长南庚戌说，“政府单方面的力量不能完全承担帮助社区弱势群体的重任，因此多方面的力量，尤其是外国友好力量应该也参与进来”。

南会长希望能这种方式为当地人的生活带来改变，他同时表示未来协会将会在老年人的护理和健康服务方面提供更多的支持，并会与中国驻博茨瓦纳医疗队联系以争取提供免费义诊服务。

就当前在全球爆发的新冠肺炎疫情，南庚戌向来宾们介绍到，目前中国的疫情防控已取得明显成效，新增确诊病例持续大幅下降。近期，包括非洲国家在内的多个国家出现新冠肺炎疫情，部分国家疫情日趋严重。南庚戌说，世卫组织多次强调新冠病毒是全球现象，源头尚不确定，也就是说新冠肺炎并不是出现在中国。目前博茨瓦纳邻国南非已经出现多个确诊病例，在博华侨华人严格执行来博在家隔离政策，当前并无华人感染。希望大家要做好防护，希望疫情不会波及博茨瓦纳。

康复中心的运营总监莫瑞迪·莫森基女士对博茨瓦纳中国友好协会表示感谢，她说，“施舍的手是有福的”，并表示这一次的捐赠也体现了当地社群对他们的工作的认同和对中心成长的期待。康复中心希望当地议员也认识到这次捐赠的重要性，并希望议员和当地社区能继续进一步对康复中心提供帮助和鼓励。

博茨瓦纳中国友好协会成立于2012年，成立后一直陆陆续续进行多项捐赠活动，并致为于扶贫、技能培训和扶持青年。协会现任会长为博茨瓦纳酋长院院长普索.哈博罗内，执行会长为南庚戌，秘书长为鲁道夫。

博茨瓦纳官方媒体《每日新闻》全程对捐赠仪式进行了报道。

(责编：于洋、杨牧)