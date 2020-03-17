“消极抗疫”挨批　英政府补充具体措施

英国首相鲍里斯·约翰逊上周发布应对新冠肺炎疫情第二阶段策略，遭国内外医疗、公共卫生界人士和媒体批评，评价策略“消极”“缺乏透明度”。

英国政府决定本周开始补充出台具体措施，包括“政府每日召开记者会通报疫情”、建议70岁以上居民自我隔离。

【日行一场记者会】

英国首相府说，从16日起每日召开电视直播记者会，由首相约翰逊或一名内阁大臣主持，联合医疗及相关科学专家，向公众通报抗疫进展。

据英国卫生部数据，截至15日，英国超4万人接受新冠病毒检测，确诊感染病例1372人，35人病亡。

首相府发言人说，政府承诺向公众及时通报抗疫进展，并将永远以科学为依据“在正确时刻出台正确的应对措施”。

约翰逊定于当地时间16日下午开完内阁危机应对委员会会议后，主持召开第一场疫情通报记者会，政府首席医学顾问克里斯·惠蒂、首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯将出席。

这三人12日向媒体宣布，英国政府抗疫进入“第二阶段”，即政府不再采取强力干预措施以求“遏制”病毒传播，而以“延缓”疫情扩散速度为主要目标，因而对轻症患者不予病毒检测或收治、不会强制取消大型活动或关闭学校，以免医疗系统崩溃及社会生活失序。

瓦兰斯随后解释，英国政府所采取策略的科学依据之一是“群体免疫”理论，而要想达到“群体免疫”效果，使老龄人等“脆弱人群”得到保护，英国可能需要有六成居民感染新冠病毒。

世界卫生组织官员、英国数百名医疗和科学界人士以联名公开信批驳这一策略。他们认为，在科学界对新冠病毒如何作用人体免疫系统了解不足、疫苗尚未研发成功的情况下，政府不作积极干预而让国民实现“群体免疫”，风险大且不现实。

【建议老人自我隔离】

英国政府抗疫策略受质疑后，卫生大臣马修·汉考克接受英国广播公司采访，试图解释政府并非消极抗疫。

他说，由于预期感染人数在10周左右时间内迅速增加，政府可能在未来数周内要求70岁以上老人居家隔离，以求“自我保护”，因为他们是易感人群。汉考克说，自我隔离期限后续可能延长，但政府不打算正式强制“禁足”，因为担心长时间隔离使民众“疲劳”，但他强调抗疫需要“全国上下一起坚持”。

英国官员认为，最多只能要求老龄居民自我隔离3个月，假如政府时间把控准确、民众坚持配合，死亡病例有望比预期减少三分之一。

“老人自我隔离”建议在英国不同地区得到不同响应。威尔士卫生部门说，要求老龄居民长时间自我隔离“完全有可能”。苏格兰地方政府说，不打算隔离老年人，只会“要求他们减少社会接触”；不过，苏格兰官方建议大型活动组织方配合抗疫需要、16日起主动取消500人以上活动。

【寻求各界配合】

汉考克说，政府17日将公布紧急立法细节，授予政府更大权限以应对疫情。

英国当前规定，新冠病毒检测主要适用于出现肺炎、急性呼吸窘迫综合征或类似流感疾病而需要医院治疗的患者，或者疗养院、监狱等集中居住、看护场所内暴发疫情的状况。15日公布的14名病亡患者年龄在59至94岁之间，感染新冠病毒之外均有基础疾病。

汉考克说，英国公共医疗系统“国民保健制度”将暂停非紧急手术，同时对非传染病专业的医护人员就如何处置新冠病毒感染引发的疾病加强培训。政府后续可能征用酒店、改造为临时医院，并且已经开始和私营医疗服务商谈判，希望使用私营医疗机构内数千张病床收治新冠肺炎患者。

他承认存在医疗设备不足的问题。比如，全国现有大约5000台呼吸机，但实际需求量可能“多倍于此”。政府已经要求部分汽车和武器制造企业协助生产呼吸机。

生产挖掘机等大型机械的英国杰西博工程机械公司称，接到首相约翰逊的请求，公司还没确定是否配合但正在“积极考虑”。（沈敏）（新华社专特稿）

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