“中国新冠肺炎疫情防控形势持续向好，取得了阶段性重要成果。中国为各国抗击疫情提供了宝贵经验。”近日，法国前国民议会议员、作家莫妮科·布朗斯汀在接受本报记者书面采访时表示，“中国经济社会发展体现了中国速度、中国效率。在抗击新冠肺炎疫情中，中国再次向世人充分展现了高效的组织力。”

在近日举行的法国市镇选举中，布朗斯汀把加强同中国合作作为她竞选新阿基坦大区上维埃纳省省会利摩日市市长纲领中的内容。利摩日以陶瓷与珐琅技艺闻名欧洲，被誉为“法国的景德镇”。她说：“利摩日是新阿基坦大区仅次于波尔多的第二大城市。长期以来，我们与中国在很多领域分享了各自的知识和技能。我的任务是扩大这些合作”。

布朗斯汀提出了加强基础设施建设、建立会展中心、引进新的公共服务等举措，尤其是借助利摩日大学和当地创新科技园的基础，加强同中国等国家的人文交流与合作。她表示，法中加强在共建“一带一路”框架下的合作，对双方都有利。

布朗斯汀对中国的关注始于她担任国民议会议员期间。2007年至2012年，她曾担任法国国民议会欧洲事务委员会委员、文化与教育委员会秘书。作为议会相关友好小组副主席，她深刻认识到与中国合作的重要性以及中国与日俱增的影响力。布朗斯汀表示：“中国是我们重要的合作伙伴。希望通过加强与中国合作，创造更多就业，带动当地更好发展。”

（本报巴黎3月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 03 版）

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