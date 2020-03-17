人民网评：美式人权没有做到“言行一致”

3月13日，中国国务院新闻办公室发表《2019年美国侵犯人权报告》。报告根据公开发布的数据、报道及研究成果，对美国2019人权状况进行了全面准确、客观公正的描述，指出了美国在人权问题上奉行双重标准、以人权维护霸权的虚伪面目。

整个报告进行了详实的数据梳理，特别是对少数族裔、妇女、弱势群体、移民、枪支暴力等问题的分析精准到位。美国人权标准的“双重性”已经成为其人权理念与实践长期脱钩的症结，并且这些恶劣事例已展现出从美国国内事件逐渐扩展为国际问题的趋势。美式人权“说一套做一套”的虚伪道德体系，日益成为掩饰其“强者对于弱者占有”本质的遮羞布。美国人权虽在法律条文和公共政策层面表现得“光鲜华丽”，但在族群边缘、社会阴影之下真实存在的“隐性”人权问题却日益严重。

以报告所揭示的枪支暴力为例可以看到美式人权“言行不一”的真实表现：枪支泛滥会带来刑事案件和暴力事件上升，使民众的安全感下降。但当民众安全感下降时，美国政府却在鼓励民众去购买枪支，以维护军火商的利益。枪支泛滥的主要受害人群是学生、青年人，或者是心智和自控能力比较差的人。枪支泛滥的地方大多是校园、娱乐场所，甚至泛滥到公共场合。这样就会把埋在美国社会深层的“定时炸弹”引爆——即多元化社会中的种族分裂问题，包括贫富差距大和族裔歧视问题。这使得公共安全问题变得越来越种族化、政治化，利益化。可见，美国控枪政策并不是以美国人民的安全和利益保障为首要原则的，而是在“合法化”外衣包装之下的利益妥协。民众对枪支泛滥的问题越来越恐惧，他们给出的解决办法就是饮鸩止渴、以暴制暴，鼓励购买更多的枪支来获得安全感，美国的人权保障也因此陷入了死胡同。

而追溯历史，我们可以看到，美式人权理念从来不是“最好的”。美国建国者们一开始就没有在联邦宪法序言中“我们美国人民”的概念上留足少数族裔的平等权、妇女的选举权、移民的居留权等基本人权的空间，而一直在不断的权利博弈中逐渐弥补其人权的“先天不足”。美式人权实践也从来不是“第一的”。以妇女权利保护为例，美国不仅没有参加联合国人权保障核心条约《消除对妇女一切形式的歧视公约》，而且在对妇女性别歧视的平权问题上，其保障指标徘徊在全球七十多位，远远落后于其他发达国家。美式人权更不是全球人权的“领导者”。自2018年6月19日美国退出联合国人权理事会后，就以所谓“高于”世界标准的“美式标准”俯视世界其他国家。这种建立在“美国利益优先”基础上的双重标准，不过是在自欺欺人的“单边主义”道路上越走越远罢了。

美式人权的孤芳自傲长期持续，必然导致三种错误：一是无视国际人权理论和实践的国际共识与更新；二是对他国人权文化传统的严重歪曲；三是对他国人权保障实践的任意想象。

人权问题对于所有国家而言都是现在进行时，而人民的美好生活才是检验一国人权状况的试金石。蓬佩奥说过：“我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”这哪里是什么荣耀，不以为耻，反以为荣，这是典型的愚弄民众、欺骗世界的无耻行径。正人先正己，美国政府的人权标准应当首先做到言行一致，应对其自身存在的持续性、系统化、大规模侵犯人权的斑斑劣迹予以重视和改善。

(责编：于洋、贾文婷)