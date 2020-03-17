全球战“疫”，且看咱的中国！（坚定信心迎“大考”(21)）

3月14日，中国医疗专家在罗马大学附属医院就疫情防控及诊疗与当地同行交流。

中国援助意大利抗疫医疗专家组供图

北京时间3月13日清晨5时31分，经过十多个小时飞行，中国医疗队携带着31吨物资抵达意大利罗马。

此前5天，意大利宣布对整个伦巴第大区和其他四个大区的14个省实施封闭，以应对愈演愈烈的疫情。

中国医疗队的到来，赢得一片赞誉。有外国网友写道：“每一个人都应该感谢中国。他们尽了最大的努力去抗击新冠肺炎，他们在帮助伊朗、意大利……击败病毒最重要的就是国际之间的交流与合作。”

说到做到，中国有力量

“中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全。”1月28日，中国国家主席习近平在会见世界卫生组织总干事谭德塞时，掷地有声地表明了中国与国际社会共抗新冠肺炎疫情的决心。

泱泱大国，说到做到。

“中方公开透明发布信息，用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列。中方采取的措施不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民，我们对此表示诚挚感谢。”谭德塞说。

2月下旬，世界卫生组织考察武汉、广州等地，点赞中国抗疫经验。考察组外方组长布鲁斯·艾尔沃德在多个场合讲述中国抗疫经验，赞扬中国采取的举措。

多家外媒也纷纷撰文表示中国经验对世界各国抗疫有着很好的借鉴意义，认为中国采取的措施为世界抗击疫情赢得了时间。许多国家开始借鉴中国经验。

意大利是继中国之后，成为全球第二个对疫情严重地区采取人员流动管控措施的国家。

伊朗从3月2日起，在全国各地派出30万个医疗小组上门逐户排查疫情。同时将中国诊疗方案翻译为波斯语向公众发布。

西班牙宣布从3月14日开始全国进入警戒状态。全国各地大中小学校停课。游行集会和节日庆典等各类大型活动一律取消。

人类是一个命运共同体，唯有团结协作才能应对各种全球性风险挑战。中国为世界提供的不仅是抗疫经验，更是实实在在的帮助。

事实上，中国早已开始了“全球战疫”行动——

2月25日、26日，25000只口罩、5000份新冠病毒核酸检测试剂盒等物资由中国驻伊朗大使馆紧急捐助给伊朗卫生部。2月29日，由上海专家组成的中国红十字会志愿专家团队一行5人抵达伊朗首都德黑兰，伊朗官方通讯社在报道中将他们称为“最美逆行者”。

3月7日，中国红十字会总会派遣志愿专家团队一行7人，携带核酸检测试剂盒等医疗用品和设备、中成药等人道救援物资，从广州飞赴伊拉克巴格达。

3月9日，苏州大学附属第二医院医疗队紧急驰援巴基斯坦。

不仅中国政府，中国的民间力量也在驰援世界各地。马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会宣布向日本捐赠100万只口罩；小米集团向意大利捐赠数万只口罩；苏宁国际集团也紧急向意大利捐赠首批急需物资口罩30万只……

“青山一道，风雨共担。”

“我们是同一片大海的海浪，同一棵树上的树叶，同一座花园里的花朵。”

这些印在援外物资上的话语，展示着中国人民同世界各国人民同舟共济、共渡难关的情怀。

为侨纾困，祖国很温暖

疫情全世界蔓延，身处海外的中国侨胞也难免受到波及。

疫情发生以来，中国驻外使领馆的领事服务工作一直在正常开展。与此同时，各地侨务部门开足马力，利用微信等APP，通过侨团组织建立起“网格化”的沟通渠道，及时为侨胞纾困解忧。浙江省丽水市在意大利、西班牙等国家，发动100余个海外侨团，建立海外网格100多个。福建省厦门市发动海外华侨华人社团厦门联络总部，同疫情严重的6个国家的14家重点闽籍或厦籍侨团建立海外疫情社团联络员制度。

“最近我们每天都要和青田、丽水涉侨部门开视频会议，反映在意大利华侨需求，寻求家乡亲人们的指导和帮助。”意大利青田同乡总会会长徐小林告诉记者。

浙江、福建、广东等侨务大省和有关市县，向在外的同胞发出了公开信，呼吁：增强防控意识、做好自身防护、减少不必要出门……务实的建议让海外同胞备感温暖。

“我们华侨的安危，牵动着家乡人民的心。”远在罗马的温州籍华侨夏晓峰由衷地表示。

一批批防护物资也正送往侨胞手中。希腊华侨华人总商会和北京温州商会共同发起了万里驰援行动。经过一个多星期的募集、购买、办理通关、运输，12万个口罩和其他物资陆续到达雅典。浙江省中医药学会向罗马的意大利华侨华人捐赠1万份预防性中药颗粒剂。“接下来我们会把物资分发给每一个有需要的中国人，一部分也会捐赠给希腊政府。携手同行，守望相助！”希腊华侨华人总商会会长徐伟春很感动。

一个个暖心的故事发生了。

“难道感染了新冠肺炎？”泰国南部华侨华人青年商会会长李大江前一段时间咳嗽、乏力、嗓子发炎。他通过泰国合艾华助中心联合泰国明联慈善总会搭建的远程义诊平台，联系到了远在武汉的王平文医生，经过专业判断，只是虚惊一场。王医生是浙江康静医院援鄂“温暖者”医疗队队长，他在武汉鏖战疫情的同时，每天抽出时间志愿为海外侨胞提供咨询服务。

“除了做各种服务之外，政府还广泛收集海外侨胞的各种诉求，设法帮助解决。这，让我们感受到了祖国大家庭的温暖，也给了我们战胜疫情的信心。”意大利青田总商会荣誉会长周勇告诉记者。

严防输入，各地不松懈

疫情没有国界。国家移民管理局的数据显示，自3月11日世卫组织宣布新冠肺炎疫情为全球大流行以来，全国的入境人员日均12万人次。

严防疫情输入，各地丝毫不松懈。

——在北京，首都国际机场在T3航站楼划设专区，全部国际和港澳台的航班均停靠在处置专区。从3月16日零时起，所有境外进京人员，均应转送至集中观察点进行14天的隔离观察。有特殊情况的，经严格评估，可进行居家观察。

——在上海，所有中外人员，凡是在进入上海之日前14天内，有过韩国、意大利、伊朗、日本、法国、西班牙、德国、美国等国家旅行或居住史的，一律实施14天居家或集中隔离健康观察。

——在福建泉州，入境关口安排专人与回国侨胞对接。体温正常人员，侨胞居住地政府安排专车将其接回，送至医学观察点隔离观察14天；体温异常人员，送至定点医院接受进一步检测。

这段时间，浙江省丽水市（青田县）驻温州机场服务组组长包常星，每天要从上午9时忙碌到凌晨2时，几乎“住”在了机场。他还要“忙里偷闲”，随时为3个微信群共千余名海内外侨胞“答疑解惑”。包常星坦言，服务组工作确实比较累，但“只要侨胞们都平安健康，再苦再累都值了！”

“大家不仅没有表现出任何不耐烦，而且还主动表示理解我们的工作！”一直驻守在机场的吉林省延吉市卫健局副局长石红林说。

防控的严格和服务的温馨，给回国后接受医学观察的人们留下了深刻印象。

在福建福州，归国侨胞抵达机场后，会有专人发放防护物资“爱心包”，同时安排专车接送；以侨联为单位建微信群，将入境侨胞及其家属加入群，侨联干部每天交流、谈心。

在吉林延吉，刚从韩国回来的老金，正在隔离点进行为期14天的隔离。他没想到，医护人员早在登记的时候就注意到他即将迎来45岁生日。医护人员为他准备了生日蛋糕。

“给特别的你，过特别的生日。祝你生日快乐！”念着贺卡上的暖心话，老金脸上写满了笑。

(责编：杨光宇、岳弘彬)