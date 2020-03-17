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美军驻伊基地遭袭搅动地区局势

本报驻埃及记者  周  輖

2020年03月17日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　日前，伊拉克境内驻有美军的军事基地频繁遭袭。美国指责伊朗是“幕后主使”，并对伊拉克境内相关目标进行报复性打击，引发伊拉克、伊朗两国强烈抗议。

　　3月12日凌晨，伊拉克联合行动指挥部发布声明称，该国首都巴格达以北的塔季军事基地11日晚遭火箭弹袭击，造成3人死亡、多人受伤。媒体报道称，塔季军事基地驻扎着由美国主导的国际联盟部队，袭击中死亡的是2名美国人和1名英国人。

　　随后，美军于13日对什叶派武装组织“真主旅”在巴格达周边的5处军事设施进行了报复性打击。美国国防部声明说，这次空袭是“防御性、成比例地直接打击伊朗支持的什叶派民兵武装”。伊拉克军方表示，美军空袭击中伊军和“人民动员组织”多处设施以及一座在建民用机场，导致5名伊拉克军警和一名平民丧生，另有12人受伤。“真主旅”隶属伊拉克民兵武装“人民动员组织”，后者受伊拉克政府指挥。在美军空袭数小时后，伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维否认伊朗与伊拉克塔季军事基地遇袭相关，并敦促美方重新评估美军在中东地区的存在和所为，不要作出“危险举动”和“毫无根据的指责”。

　　14日，伊拉克政府发布声明谴责美方侵犯伊方主权，反对美国等外国军队未经伊拉克政府和军方批准，在伊境内采取军事行动，要求美国等外国军队尽快从伊拉克领土撤离。14日，塔季军事基地再次遭火箭弹袭击。伊拉克军方随后警告称，美军或其他外国军队不得再以塔季基地遇袭为由，不经伊方允许，擅自发起军事行动。

　　卡塔尔半岛电视台网站报道称，美国一直认为“真主旅”与伊朗关系密切。去年12月，苏莱曼尼被刺事件一度让美国和伊朗关系剑拔弩张。此后伊拉克国民议会举行特别会议，通过有关结束外国军队驻扎的决议。根据决议，伊拉克政府取消向国际联盟发出的与极端组织“伊斯兰国”作战援助请求，要求任何外国军队不得在伊拉克驻扎。

　　（本报开罗3月16日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年03月17日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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