非洲反恐呼唤国际多边合作（国际视点）

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联合国安理会日前举行了主题为“打击非洲恐怖主义和极端主义”的辩论会。辩论会后发表的主席声明认为，持续增长的恐怖主义和暴力极端主义已成为非洲和平安全的严重威胁。国际社会应采取全面综合方式予以打击，帮助非洲国家加强能力建设、消除贫困、实现经济社会发展，“恐怖主义没有国界，防范和打击恐怖主义需要强有力的多边合作”。

一段时间以来，非洲多国恐怖袭击频发，西非和萨赫勒地区的恐怖活动尤其猖獗。联合国负责政治事务的副秘书长罗斯玛丽·迪卡洛在辩论会上表示：“非洲在实现《2063年议程》进程中正面临复杂的结构性挑战。虽然各方开展了空前的反恐合作，但恐怖主义仍威胁着这一大洲的和平与安全，阻碍非洲经济社会发展。”

恐怖主义频繁侵扰，非洲安全面临挑战

近期，恐怖袭击在萨赫勒地区激增。据最新统计，2019年，萨赫勒五国（包括马里、布基纳法索、尼日尔、乍得、毛里塔尼亚）约有5366人被武装分子杀害。进入2020年以来，已有1200多人死亡。

在东非，与“基地”组织关联密切的索马里“青年党”一直是地区主要安全隐患。3月10日，索马里政府军与“青年党”在索南部地区发生激战，打死了6名武装分子，政府军2人丧生，1人受伤。

在南部非洲，联合国难民署日前警告称，莫桑比克北部的恐怖袭击日趋频繁，并且在向南蔓延。自2020年初以来，仅德尔加杜角省就至少发生了28起袭击事件，约400人被杀害，造成至少10万人流离失所。

迪卡洛表示，恐怖主义对非洲地区的安全和发展构成持续的挑战。“青年党”持续威胁着索马里和东非国家的安全，“伊斯兰国”和“基地”组织的附属团体正在布基纳法索、马里和尼日尔等西非国家实施袭击。“伊斯兰国”持续在利比亚行动并重组，同时对非洲东部、南部和中部的武装分支进行动员。在萨赫勒和乍得湖盆地国家，“博科圣地”继续恐吓当地居民并攻击安全部队。

背后因素盘根错节，治理难题亟待解决

“基地”组织和“伊斯兰国”在非洲势力扩大不容忽视。联合国安理会最近一份监测报告指出，“基地”组织在西北非地区拥有数以万计的武装人员，特别是“伊斯兰国”在叙利亚和伊拉克溃败以来，溃散的武装分子正“化整为零”向萨赫勒地区渗透。该地区已有多个武装团体宣称是“伊斯兰国”的分支组织。

联合国开发计划署曾对700多名前极端组织成员进行调查，发现大多数人来自被边缘化的偏远地区。“这些地区民众无法获得教育、医疗、安全等基本保障，人们缺乏谋生手段，成为暴力极端主义在这些地区渗透和蔓延的基础。”另一项研究表明，非洲许多暴力极端团体正打着“增强妇女权能”和“改善社会经济地位”的旗号来吸引女性成员。

非洲智库安全研究所近期发布的报告认为，地方冲突和跨国有组织犯罪也是诱发恐怖主义威胁的重要因素。在马里、尼日尔、布基纳法索等国存在众多族群和部落，经常因为争夺土地、牧场等发生冲突。干旱等极端天气导致资源争夺进一步加剧。恐怖组织利用这些冲突来制造暴力事件。走私活动猖獗则为恐怖组织发展提供了重要经济来源。据联合国毒品和犯罪问题办公室估计，每年从西非向北非走私货物的金额可达11亿美元。

另外，联合国反恐中心执行主任弗拉基米尔·沃龙科夫警告，“非洲大陆有1亿件不受控制的小武器和轻武器集中在危机地区”。在打击小武器和轻武器非法贩运方面，存在国际反应不足、非洲各国管理缺失、边界漏洞等问题。他呼吁非盟及非洲国家加大打击枪支贩运的力度。

国际合作初见成效，反恐需要综合施策

在此次辩论会上，安理会赞扬了非洲国家、非盟和其他区域及次区域组织在打击恐怖主义和暴力极端主义方面所作的努力和取得的进展。安理会强调了需要向非洲国家提供和加强支持的几个方面，包括建立国家级协调机制、使用旅行信息和国际数据库、分享边境安全管理经验、建立并进一步加强公平有效的刑事司法系统等。

国际社会也在通过不同方式支持非洲国家反恐。联合国的13个维和特派团中有7个位于非洲大陆。非盟驻索马里特派团一直在协助索马里政府打击恐怖主义，并协助培训索马里警察。中国设立了中非和平安全合作基金，支持中非开展和平安全与维和维稳合作，中国—联合国和平与发展基金成立以来，已向多个非洲和平与安全项目提供资金支持。

中国常驻联合国代表张军表示，中方支持联合国在帮助非洲国家加强反恐能力建设中发挥中心协调作用，把加强非洲国家反恐能力作为优先领域，支持国际社会向非洲国家提供不附加任何政治条件的反恐援助。他同时强调，经济社会发展落后是非洲部分地区恐怖主义和极端主义滋生蔓延的重要原因，“应坚持综合施策，实现标本兼治”。国际社会应帮助非洲国家推进落实非盟《2063年议程》和联合国2030年可持续发展议程，通过发展经济、消除贫困、改善民生，实现社会长治久安。特别应重视非洲青少年的教育和就业问题，避免青少年受极端主义思想蛊惑。

“要从根源解决恐怖主义”，迪卡洛说，“我们必须解决贫困、治理能力薄弱、族群冲突、性别不平等、青年失业、武器和人口贩卖等非法活动猖獗，以及恐怖组织利用新科技和社交媒体进行的招募和煽动等问题”。会议通过的主席声明强调，国际社会将重点帮助非洲国家加强反恐能力建设，强化信息共享、边境管控和司法建设，帮助非洲国家通过促进就业、教育、卫生等实现社会经济发展，消除恐怖主义滋生的条件。

（本报约翰内斯堡3月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月17日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)