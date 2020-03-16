新华国际时评：抗疫新阶段中国须内外齐发力

新华社北京3月16日电题：抗疫新阶段中国须内外齐发力

新华社记者韩梁

世界卫生组织公布的最新统计数据显示，截至北京时间16日7时，中国以外累计确诊病例达83760例，首次超过中国确诊病例。这意味着，全球防疫“重心”逐渐转移到境外，中国防控疫情的重点也要从以境内为主向内防扩散、外防输入、驰援抗疫转变。

经过艰苦努力，中国疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果，但疫情防控任务依然艰巨繁重，需要慎终如始。同时，疫情在全球加速蔓延，国际联防联控机制有待建立，少数国家的消极防疫政策给世界防控前景带来风险。关键时刻，中国既要控境内、防输入，也要展现担当，提供力所能及的支持和帮助，与世界各国并肩战斗，筑牢统一防线。

当前，中国累计报告境外输入确诊病例超过120例。中国多地相继推出“实招”，着力减缓疫情跨境传播，坚决防止疫情反弹，巩固来之不易的战果。相关的国际合作也在加强。中国多地正在与相关国家和地区协同强化口岸管控，加强卫生、检疫、海关、移民等部门协调联动和信息共享，共筑全球联防联控之网。

在全球疫情发展形势日益严峻、多国宣布进入紧急状态的时刻，中国一面严防输入，一面积极向其他急需帮助的国家和地区伸出援手。在战火频仍、物资紧缺的中东地区，中国派出经验丰富的医疗团队驰援伊朗和伊拉克，向埃及、黎巴嫩、叙利亚等国提供医疗、防疫物资；在疫情快速蔓延的欧美，中国专家同欧美多国政府官员及卫生专家通过视频连线，分享抗疫信息和宝贵经验；在欧洲疫情最严重的意大利，中国医疗专家组作为首批抵达的国际援助者深入疫区，与一线医护人员分享抗疫经验……

当意大利街头响起《义勇军进行曲》，当伊朗民众免费阅读中文译成波斯文的病毒防控手册，当“感谢中国”以不同语言在海外社交媒体上刷屏，中国以守望相助的人道温情展现患难与共的团结精神，以坚决果断的实际行动维护地区和全球公共卫生安全，向世界展现了危难时刻的大国担当。

面对凶险的病毒，中国内防扩散、外防输入，是对自己负责，也是对全球抗疫的整体努力负责。随着全球防疫进入新阶段，各国采取有效行动、推进国际合作刻不容缓。中国将继续与各国共进退，充分利用前期经验和自身优势，拿出更有效的中国方案和更有力的中国行动，为完善全球公共卫生治理作出更大贡

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