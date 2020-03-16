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综合消息：拉美新冠肺炎确诊病例超600 多国出台更严厉防控措施

2020年03月16日19:49  来源：新华网
 

　　新华社圣地亚哥3月15日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠肺炎确诊病例15日继续增加，累计确诊病例总数超过600例。多国出台更严厉的措施，加强疫情防控。

　　危地马拉15日累计确诊病例增至3例，当天报告首例死亡病例。

　　厄瓜多尔15日新增9例确诊病例，累计病例增至37例。厄总统莫雷诺15日宣布，从17日起全国限制人员和车辆出行，除出售生活必需品、药品等的店铺外，超过30人规模的商业场所将停止营业。

　　秘鲁15日新增28例确诊病例，累计病例增至71例。秘鲁总统比斯卡拉当天宣布全国进入为期15天的紧急状态，在此期间全面关闭边境。此外，秘鲁还宣布暂停国际海、陆、空客运。

　　智利15日新增14例确诊病例，累计病例增至75例。智利总统皮涅拉当天宣布全国大中小学和幼儿园停课两周，禁止200人以上的公众集会，禁止客轮在智利所有港口靠港。

　　哥伦比亚15日新增确诊病例21例，累计病例增至45例。哥伦比亚政府宣布自16日起，禁止所有无本国居留许可的外籍人员入境，该国公民及持有居留许可的外国公民入境后必须接受14天强制隔离。哥伦比亚总统杜克15日宣布全国中小学生自16日起按照学校方案在家学习。

　　委内瑞拉总统马杜罗15日说，该国确诊病例在当天增至17例。他宣布从16日起对首都加拉加斯和全国6个州实施隔离，封锁进出隔离区域的所有道路，隔离区域停学停工。

　　哥斯达黎加15日新增确诊病例8例，累计增至35例。哥政府宣布关闭酒吧等娱乐场所，公立学校、大学和其他教育机构也被关闭。

　　阿根廷15日新增11例确诊病例，累计病例增至56例。阿根廷政府当天决定暂时关闭边境15天，除阿根廷人和拥有居留权的外国人外，其他人一律不得入境，出境不设限制。此外政府还宣布学校停课15天。

　　巴拿马15日确诊病例增至55例。政府下令从16日起暂时关闭所有娱乐场所，除超市、药店、医院、卫生产品销售点、食品店和加油站以外的所有商铺暂停营业，要求所有人员在公共场所佩戴口罩。

　　目前，巴西累计确诊病例200例，墨西哥累计确诊病例53例，玻利维亚累计确诊病例11例。（执笔记者：尹南；参与记者：郝云甫、张国英、倪瑞捷、周星竹、高春雨、吴昊、范小林、朱婉君、苏津、徐烨、王瑛）

(责编：燕勐、杨牧)
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