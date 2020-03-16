综合消息：非洲撒哈拉以南多国新冠肺炎病例增加

新华社内罗毕3月16日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲撒哈拉以南地区多个国家15日报告新冠肺炎确诊病例增加，各国政府继续加强防控举措。目前非洲撒哈拉以南地区已有至少20个国家报告了新冠肺炎确诊病例。

加纳15日宣布新增4例确诊病例，累计增至6例，均为输入性病例。加纳新闻部长科乔·奥蓬·恩克鲁玛当天说，除了加纳公民和持有加纳居留证的人之外，去过一些病例较多国家的人将被禁止进入加纳。

肯尼亚15日累计确诊病例增至3例，新增两例均为首例病例的密切接触者。肯尼亚总统肯雅塔15日宣布升级防控措施，包括暂停一些国家公民入境、学校将全面停课、鼓励在家办公、打击哄抬商品尤其是医疗用品价格的行为等。

塞内加尔15日新增2例确诊病例，累计增至26例。塞内加尔总统萨勒14日宣布加强防控措施，包括所有学校从16日起停课三周、加强边境检查、暂停所有邮轮停靠等。

布基纳法索15日晚宣布新增8例确诊病例，累计增至15例。布基纳法索政府14日晚宣布关闭所有学校直至4月1日，同时禁止所有50人以上规模的聚集性活动。

纳米比亚14日首次报告两例确诊病例后，该国教育部15日宣布从3月16日至4月14日关闭所有学校。首都温得和克政府15日宣布，将在未来30天内暂时关闭城市公园、公共游泳池、体育场等。

15日，卢旺达宣布累计病例增至5例，埃塞俄比亚宣布累计病例增至4例。（执笔记者：曹凯；参与记者：荆晶、杨臻、许正、邢建桥、王守宝、李斯博、吴长伟、郑扬子、肖玖阳、张改萍）

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