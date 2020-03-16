人民网>>国际

非洲撒哈拉以南多国新冠肺炎病例增加

2020年03月16日19:28  来源：新华网
 
原标题：综合消息：非洲撒哈拉以南多国新冠肺炎病例增加

　　新华社内罗毕3月16日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲撒哈拉以南地区多个国家15日报告新冠肺炎确诊病例增加，各国政府继续加强防控举措。目前非洲撒哈拉以南地区已有至少20个国家报告了新冠肺炎确诊病例。

　　加纳15日宣布新增4例确诊病例，累计增至6例，均为输入性病例。加纳新闻部长科乔·奥蓬·恩克鲁玛当天说，除了加纳公民和持有加纳居留证的人之外，去过一些病例较多国家的人将被禁止进入加纳。

　　肯尼亚15日累计确诊病例增至3例，新增两例均为首例病例的密切接触者。肯尼亚总统肯雅塔15日宣布升级防控措施，包括暂停一些国家公民入境、学校将全面停课、鼓励在家办公、打击哄抬商品尤其是医疗用品价格的行为等。

　　塞内加尔15日新增2例确诊病例，累计增至26例。塞内加尔总统萨勒14日宣布加强防控措施，包括所有学校从16日起停课三周、加强边境检查、暂停所有邮轮停靠等。

　　布基纳法索15日晚宣布新增8例确诊病例，累计增至15例。布基纳法索政府14日晚宣布关闭所有学校直至4月1日，同时禁止所有50人以上规模的聚集性活动。

　　纳米比亚14日首次报告两例确诊病例后，该国教育部15日宣布从3月16日至4月14日关闭所有学校。首都温得和克政府15日宣布，将在未来30天内暂时关闭城市公园、公共游泳池、体育场等。

　　15日，卢旺达宣布累计病例增至5例，埃塞俄比亚宣布累计病例增至4例。（执笔记者：曹凯；参与记者：荆晶、杨臻、许正、邢建桥、王守宝、李斯博、吴长伟、郑扬子、肖玖阳、张改萍）

(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved