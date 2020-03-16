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外交部：此时持续对伊朗施加单边制裁无异于落井下石

2020年03月16日19:23  来源：新华网
 
原标题：外交部：此时持续对伊朗施加单边制裁无异于落井下石

　　新华社北京3月16日电（记者郑明达）就伊朗总统日前谴责美国持续制裁妨碍伊抗击新冠肺炎疫情一事，外交部发言人耿爽16日在例行记者会上回答提问时说，当前是伊朗政府和人民抗击新冠肺炎疫情的关键时期，如此时持续对伊朗施加单边制裁，无异于雪上加霜、落井下石，明显有违人道主义精神。

　　据报道，伊朗总统鲁哈尼日前致信多国领导人，谴责美国持续制裁严重妨碍伊朗抗击新冠肺炎疫情努力。他在信中说，在与新冠病毒搏斗的同时，伊朗还要面对“源于美国政府的大范围非法制裁、极限施压政策及系统性政府阻挠行为的严重妨碍”，不到两年内，美国制裁已经给伊朗经济造成约2000亿美元直接损失。鲁哈尼呼吁国际社会抵制美国对伊朗采取的非法制裁，支持伊朗抗击疫情。

　　“当前是伊朗政府和人民抗击新冠肺炎疫情的关键时刻。如此时持续对伊朗施加单边制裁，无异于雪上加霜、落井下石，明显有违人道主义精神，严重影响伊方抗击疫情，也严重影响联合国及其他国际组织对伊朗开展人道主义援助。”耿爽说，中方敦促有关国家立即解除对伊朗的相关制裁，避免进一步干扰伊朗防控疫情努力，防止对伊朗经济和基本民生造成进一步伤害。

　　耿爽表示，中方正密切关注伊朗新冠肺炎疫情发展，与伊方保持密切沟通。“我们向伊方提供检测试剂盒等抗疫物资，并派出志愿卫生专家团队，帮助伊朗抗击疫情。我们将继续根据伊方需要，在力所能及范围内提供援助。我们也呼吁国际社会同伊方加强防疫合作，共同维护全球和地区公共卫生安全。”

(责编：冯粒、曹昆)
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