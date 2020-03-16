患难见真情  共同抗疫情（国际视野）

随着新冠肺炎疫情防控形势积极向好态势的拓展，中国精准稳妥推进复工复产，其中，在华外企复工复产速度加快。复工复产的外资企业表示，疫情对中国经济的影响是暂时的，中国经济长期向好的趋势不会改变，外企在华投资和发展战略不会改变

数字经济发展日新月异

张宇峰

中国在智能化、数字化等领域的新经济增长点不断涌现。全面复工复产对企业保障员工健康安全和生产安全提出更高要求，也推动着数字化技术发展。本次疫情不会改变中国经济发展趋势

新冠肺炎疫情发生以来，霍尼韦尔全力支持中国政府和中国人民抗击疫情的努力，同时，在各地政府的支持和指导下，正有序恢复生产。目前，霍尼韦尔在华的21家工厂已全面复工，产能运行良好。

为做好疫情防控工作，霍尼韦尔第一时间成立应急工作小组。截至目前，霍尼韦尔在华1.1万名员工无一人感染。复工后，公司进一步强化防控措施，包括员工进入办公室和厂区进行体温测量，提交健康申报，口罩佩戴和废弃管理，确保员工的身体健康和生命安全以及生产安全。除此之外，霍尼韦尔对员工生产、就餐、会议等聚集性活动进行严密防护，并在复工厂区内规划出相对隔离的工作区域，尽全力将疫情可能产生的影响降至最低。在这些措施落实到位及员工自我严格防护下，霍尼韦尔实现了复工复产后的安全生产与经营。

中国政府正采取一系列举措，在继续做好疫情防控工作的同时，精准稳妥推进复工复产。我们非常高兴看到中国出台稳定经济增长的政策，这些政策对中外企业一视同仁，让我们备受鼓舞。

近年来，中国的数字经济发展日新月异。《中国互联网发展报告2019》指出，2018年中国数字经济规模达31.3万亿元，占国内生产总值比重达34.8%。数字经济已成为中国经济发展的重要引擎。虽然疫情对经济发展带来一些挑战，但中国在智能化、数字化等领域的新经济增长点不断涌现。数字化技术在跟踪疫情形势变化、检测员工健康状况以及恢复产能等方面均发挥重要作用。全面复工复产对企业保障员工健康安全和生产安全提出更高要求，也推动着数字化技术发展。同时，在线协同办公、自动化和智能化生产的需求进一步扩大，移动互联领域发展更加深入。蓬勃发展的数字经济为中国经济注入强劲动力。

不断提升的创新能力同样是中国经济发展的重要动力。在世界知识产权组织发布的《2019全球创新指数报告》中，中国创新能力排名再次提升，位居第十四位。从清洁空气、新能源到智慧城市管理，中国在许多领域成为创新的重要力量。中国不断提升的创新能力也帮助霍尼韦尔等跨国公司取得更大发展。互联不止于智能手机和电脑，未来霍尼韦尔将继续深耕工业互联网领域，在智慧城市、工厂运营、工人安全等方面提供更加优质的解决方案。

中国经济总量稳居世界第二位。长期来看，本次疫情不会改变中国经济发展趋势。我们坚信中国经济有强劲韧性，潜力巨大。中国社会各界团结一致、齐心协力，一定会早日战胜疫情，再创美好未来。

（作者为美国霍尼韦尔中国总裁，本报记者李欣怡采访整理）

推进在华多元发展战略

小泽秀树

为把疫情造成的损失降到最低，中国政府面向企业进行了精准调研，陆续出台多项有针对性的优惠政策，帮助企业恢复生产经营，激发了企业活力。中国经济依然保持强劲增长动力，未来一定更加美好光明

在采取严格防控措施的基础上，佳能在中国多地的分支机构和工厂2月上旬陆续复工。以北京地区为例，我们的复工率已超过九成。我们采取了错峰出行、远程办公等灵活办公方式，并为员工提供了口罩等防护物资，在保证员工健康安全的前提下逐步恢复生产经营。目前，部分佳能在华工厂面临一些零配件供应不足、生产调度困难等问题，各地政府在政策层面给予我们支持，帮助协调相关事务。我们将继续与各地政府保持密切沟通，努力实现全面恢复生产。

为把疫情造成的损失降到最低，中国政府面向企业进行了精准调研，陆续出台多项有针对性的优惠政策。比如减税降费、信贷优惠等政策支持，有利于减轻企业负担，帮助企业渡过难关。我们十分感谢中国政府提供的支持，帮助企业恢复生产经营，激发了企业活力。佳能将积极配合中国政府的各项举措，为中国市场和经济社会发展作出新贡献，实现互利共赢。

中国是佳能在全球最重要的市场之一。多年来，佳能在华业务整体呈现良好的发展势头。当前，中国在全面深化改革、扩大开放，不断调整优化产业结构、推动产业升级。毫无疑问，这些努力会创造更多新需求，为企业开辟更广阔的市场，带来更多机遇。

未来，佳能将在中国市场推进多元发展战略，进一步扩大在华投资，加强和完善覆盖研发、生产、销售及服务的全方位业务体系。我们将着眼于本地化发展战略，加强与中国商业伙伴的合作，特别是在大数据、云计算、人工智能等领域，共同拓展潜在商业市场。同时，佳能还计划向中国引进更多可应用于不同行业的先进影像产品、技术、标准和经验，用好中国不断完善的营商环境，进一步提升佳能在华发展规模。

尽管中国遇到了突发的疫情挑战，一些行业发展受到影响。但我们相信，得益于中国政府统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，以及各行业携手合作、同心应对，中国经济依然保持强劲增长动力，未来一定更加美好光明。我们也一直与中国并肩战疫、共克时艰，为中国市场发展贡献一份力量。

（作者为佳能股份有限公司副总裁执行董事，本报记者敬宜采访整理）

看好中国经济增长态势

翟京丽

严格遵照当地政府对复工时间的要求，安排各工厂逐步复工，坚持做到安全生产、疫情防控两手抓。疫情的影响是暂时的，不会改变中国经济长期向好的基本面。中国经济将继续处于稳定增长态势

新冠肺炎疫情发生以来，金光集团APP（中国）一直对疫情形势的变化高度关注，并向中国华侨公益基金会捐赠了卫生湿巾和资金援助，用于支持疫情严重地区医疗卫生机构采购医疗设备，开展救治、防控工作。

我相信，这次疫情将促使人们更加重视公共卫生安全，中国政府应对突发重大公共卫生事件的能力和水平将不断提高。尽管新冠肺炎疫情给中国经济带来挑战，但疫情的影响是暂时的，不会改变中国经济长期向好的基本面。我们坚定不移地认为，中国经济将继续处于稳定增长态势。金光集团APP（中国）在华总体投资和发展战略不会发生变化，我们对今年的业绩和未来的发展充满信心。

金光集团APP（中国）的产品以各类工业、文化和生活纸品为主。为帮助保障一线医护工作者以及满足普通民众的防护需求，我们调动旗下相关工厂，紧急加工生产疫情严重地区急需的卫生防护用品。由于当时正处于湿巾生产淡季，疫情发生时，我们面临原材料库存较少、操作人员不足等问题。针对这些情况，集团各部门多方调度、补充货源，支援一线生产，为恢复物资生产做好准备。1月26日，集团旗下在苏州的工厂顺利复产，当日生产湿巾1260盒，之后每天生产4860盒，日产量远超平时水平。

疫情发生后，金光集团APP（中国）总部、各事业部与工厂积极配合所在地政府，做好疫情防控工作。我们严格遵照当地政府对复工时间的要求，安排各工厂逐步复工，坚持做到安全生产、疫情防控两手抓。复工复产后，公司为每位到岗员工发放口罩、酒精棉等防护用品，每日对工厂和办公场所做好清洁消毒，并采取分餐制、错峰上班、减少集体会议等一系列措施。目前，金光集团APP（中国）复工率达到99%以上，到岗员工已全部投入到疫情防控与生产中。

此外，这次疫情防控过程中的应急管理举措，将促进我们在企业内部管理和商业模式上不断创新。我们将加快智能化技术应用，大幅增加在信息化管理上的投入，并建立大数据共享平台以便更及时调拨资源。

（作者为印度尼西亚金光集团APP（中国）副总裁，本报记者白紫微采访整理）

我们对未来丝毫不担心

龚安明

我们计划通过综合工时制等相关安排提高产能，努力把疫情对生产造成的影响降到最低。相信疫情结束后，中国医疗健康产业的前景会更加广阔。当前的困难是暂时的，我们对未来丝毫不担心

医科达致力于为全球肿瘤癌症患者提供精准、个性化的放射治疗。新冠肺炎疫情发生后，医科达在武汉和湖北其他地区的维修工程师进行排班，24小时待命，全力保障武汉及周边地区医院设备正常运行。同时，医科达客服和技术支持专家通过电话及网络远程在岗，及时解答各种问题。公司还通过微信公众号等渠道，发布了放疗设备机房消毒措施和安全防护指南。

当前，中国呈现疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复的态势，医科达也开始逐步复工。我们计划通过综合工时制等相关安排提高产能，努力把疫情对生产造成的影响降到最低。

我非常看好医科达在中国的发展前景，也对未来中国经济实现高质量发展充满信心。

这种信心，源于企业良好的日常运营。去年11月，在第二届中国国际进口博览会期间，医科达公司签订了20多份意向采购合同，合同总金额超过1亿美元。2月12日至14日，我们在线上举行了最新一期产品介绍和应用培训班，有不少客户在线参加，很关注我们最新的产品和应用。只是突发的疫情暂时抑制了一些采购需求。

这种信心，源于中国持续优化的营商环境。近年来，中国政府数次下调进口医疗设备的关税。医科达的主要产品医用直线加速器的进口关税由2018年以前的4%下调到目前的1.3%，伽马刀的进口关税从2018年的2%下调为零。今年1月1日起，《中华人民共和国外商投资法》及其实施条例施行，外资企业投资合法权益得到更好保护。中国对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，大幅降低外资准入门槛，进一步提高投资环境的开放度、透明度和可预期性。这些举措给我们的上下游企业带来了巨大利好。

这种信心，源于中国政府长远的健康规划。2019年，中国出台了《健康中国行动（2019—2030年）》等相关文件。2月14日，习近平主席在主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议时强调，要强化公共卫生法治保障、要改革完善疾病预防控制体系、要改革完善重大疫情防控救治体系、要健全重大疾病医疗保险和救助制度、要健全统一的应急物资保障体系等。可以预见，这将为医疗卫生行业带来大量发展机遇，中国对医疗卫生领域的投入将会持续增加。相信疫情结束后，中国公共卫生服务体系会更加健全，人们的健康意识将进一步提升，中国医疗健康产业的前景会更加广阔。

中国经济具有强大韧性、潜力和回旋余地。当前的困难是暂时的，我们对未来丝毫不担心。

（作者为瑞典医科达公司中国区总裁，本报记者暨佩娟采访整理）

图片说明：

图①：金光集团APP（中国）总部工作人员为复工复产的员工准备防护用品。

资料图片

图②：塔吉克斯坦支援的防疫物资日前抵达中塔卡拉苏口岸。防疫物资交接完成后，中塔双方工作人员一起为中国抗击疫情加油。

李康强摄（影像中国）

图③：医科达公司的工程师在江苏省肿瘤医院维护医疗设备。

资料图片

图④：北京佳能快修中心日前复工，工作人员正在检修设备。

资料图片

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)