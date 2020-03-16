3月14日下午，中国医疗专家在罗马大学附属医院就疫情防控及诊疗与当地同行交流。

中国援助意大利抗疫医疗专家组供图

“我们万众一心，冒着敌人的炮火前进…… ”3月14日18时许，中华人民共和国国歌《义勇军进行曲》在意大利首都罗马的一个小区响起。歌声中有人大声高喊“Grazie Cina！”（感谢中国！），周围居民纷纷鼓掌表示赞同。此情此景，令人动容。

为抗击疫情，当前意大利全国“封城”，要求民众尽量待在家中。为了相互支持和鼓励，生性乐观的意大利人每天18时在罗马多处小区举办“阳台音乐会”。意大利国歌、流行音乐、经典歌剧等，各种音乐此起彼伏。

“我不知道这里有没有中国邻居，但我想由衷地感谢这个国家、这个民族。”当晚，一个响亮的男声从麦克风传来。话音刚落，雄壮的《义勇军进行曲》响起。

恰在现场的罗马美术学院中国留学生段延赶紧抓起手机去拍。“看到意大利邻居冲我挥手时，那一刻真的非常自豪、非常感动，眼泪夺眶而出。”

连日来，中意两国人民携手抗击疫情，留下很多暖心场面。

3月12日晚，中国政府派出的抗疫医疗专家组携医疗物资抵达罗马后，便立即投入紧张的工作中。从红十字会到罗马传染病医院、罗马大学附属医院，专家组的行程异常密集。据悉，他们还将奔赴包括伦巴第、威尼托等疫情严重地区，与当地医护人员和科研人员分享经验、深入交流。

“感谢来自中国的专家组。你们是第一批抵达意大利的国际援助者。”意大利红十字会主席罗卡13日在新闻发布会上表示，“中国专家组表现出的慷慨令人感动。”

“从预防、诊断到救治，每一个环节的分享都非常宝贵、有效。”意大利国家传染病研究所的医生们在交流会之后表示，中国医生“带来了最前沿、最一手的抗疫经验”。该所附属医院诊疗研究室主任尼古拉·彼得罗希洛说：“我们非常需要中方的经验，并已向中方提出了进一步开展科研合作的计划。”

源源不断的中国民间援助也陆续抵达意大利。在阿里巴巴捐赠的物资包装上，以歌剧《图兰朵》中的歌词“消失吧，黑夜！黎明时我们将获胜！”作为寄语，温暖人心。

“在如此艰难的时刻，中国对意大利的援助值得高度赞赏。中国医生与意大利同行一道抗击疫情，这正印证了两国人民之间深厚的友谊。”意大利当代中国研究中心主席、意大利前驻华大使白达宁说。

一位意大利小伙子为了感谢中国危难时刻伸出援手，专门一字一句学唱中国国歌。那不勒斯小姑娘手绘画作，“献给抗疫一线的意中医生、护士”。“中国医生体现了人道主义精神，向中国医生致敬。他们本来可以留在家里（中国），却选择来这里（意大利）继续战斗。”意大利网友马克斯在中国驻意大使馆的社交账号下留言道。

中国驻意大利大使李军华表示，中国人民难忘在中国面临困难时意大利所给予的帮助。疫情无国界，地球村里我们命运与共。抗击疫情，中意两国人民将同舟共济、守望相助。

温暖的故事不断闪现，一个又一个，一遍又一遍。困难是暂时的，友谊是长久的。“感谢中国！”这一幕定格了中意两国在抗击疫情的共同战役中守望相助的感人瞬间。

（本报罗马3月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)