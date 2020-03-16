珍重生命，赢得世界信赖(和音)

中国战“疫”行动给世界带来的启示，堪为人权思考的升华。中国与世界各国在一起，坚定而勇敢地冲在战斗一线，尽责担当

争分夺秒抗击新冠肺炎疫情，千方百计护佑生命健康，这是捍卫人权的生动体现。中国政府秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明和负责任的态度积极开展国际合作，切实维护包括在华外国人在内的国内外人民生命安全和身体健康，为维护全球公共卫生安全作出了巨大牺牲和巨大贡献。

“生命重于泰山。”在中国的疫情防控阻击战中，处处体现着护佑生命权利的担当。习近平总书记作出重要指示，要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。“要全力以赴救治感染患者”“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”“要加强患者医疗救治费用保障，确保患者得到及时救治，决不能因费用问题耽误患者救治”……方向明确，信心坚定，任务落实，绘就了中国在这个特殊时期人权实践的动人画卷。

中国奉行以人民为中心的人权理念，始终把人民利益摆在至高无上的地位，把生存权、发展权作为首要的基本人权。烈火见真金，中国在当前疫情防控的战斗中经受住了考验。对湖北省人员外流实施全面严格管控，举全国之力支援湖北省，迅速建设集中收治医院和方舱医院，各省区市相继启动重大突发公共卫生事件一级响应，各类医疗及生活物资源源不断运往武汉等抗疫一线，都是为了尽最大可能捍卫生命的权利。

人权是具体的不是抽象的，人权观察离不开辩证思考。应当看到，中国战“疫”行动给世界带来的启示，堪为人权思考的升华。中国人民深刻理解生命的意义，积极响应中央号召，舍小家为大家，积极配合做好各种防控措施。广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，广大人民群众识大体顾大局、自觉配合疫情防控，广大社区工作人员等坚守岗位、日夜值守，饱含对生存权、健康权的尊重，他们冒着生命危险全力保护一方民众的健康平安。正如联合国秘书长古特雷斯所说，中国人民以牺牲正常生活的方式为全人类作出了贡献。

西方一些人以狭隘的人权观看待中国的疫情防控举措，曲解中国政府和人民作出巨大贡献的任何行径，都是严重背离事实的，令人不齿。当期颐之年的老人得以治愈，当几个月大的婴儿战胜病魔，当使用体外膜肺氧合机支撑生命长达21天的患者被从死亡线上拽回……世界上任何肯于尊重事实的人，都会承认中国已经竭尽全力践行对人权的尊重。“如果我感染病毒，希望在中国得到治疗。”世界卫生组织总干事高级顾问艾尔沃德之言发自肺腑，因为他基于亲身所见，对中国珍重生命的行动给予高度信赖。

疫情没有国界，守卫人民群众的生命安全和身体健康的爱心和行动跨越了国界。当地时间3月14日，意大利罗马一小区响起《义勇军进行曲》，人们高喊“感谢中国！”；最近几天，西班牙网友发起“感谢中国”热词标签……让欧洲民众对万里之遥的中国表达感谢的，正是中国派遣专家团队、运送医疗物资支援有关国家抗击疫情。中国在全力做好国内疫情防控的同时，积极主动与国际社会开展合作，同国际组织保持良好沟通，同东亚、东盟、非洲、中东欧国家等分享相关经验，向伊朗、伊拉克、意大利等国派遣医疗专家团队，展现出人类命运与共的大爱。

人的生命是最可宝贵的。新冠肺炎疫情已扩散至140多个国家和地区，各国都应当为本国人民生命安全和身体健康负责，也应当为世界人民的生命安全和身体健康负责。中国与世界各国在一起，坚定而勇敢地冲在战斗一线，尽责担当。

《 人民日报 》（ 2020年03月16日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)