中国推动全球形成合力 打赢疫情防控阻击战

原标题：战“疫”每日观察丨中国推动全球形成合力 打赢疫情防控阻击战

近期，世界卫生组织总干事谭德塞在接受采访时表示，中国新冠肺炎病例数下降趋势明显，疫情局势实现逆转，病毒正在退却；国际社会应充分利用中国争取来的“机会窗口”，尽早遏制病毒传播。他再次强调新冠病毒是人类共同的敌人，呼吁全球加强联防联控。

北京时间3月12日，在广州医科大学附属第一医院，钟南山院士和医院重症监护团队与美国哈佛大学医学院及美国重症监护方面的专家进行多方视频连线。会议中，钟南山院士团队介绍了新冠病毒感染危重患者的临床特点和治疗难点，并分享了快速检测新冠病毒和防控社区聚集性病例的经验，双方讨论就新冠肺炎临床研究开展合作。

中国积极推动全球合作的大背景，是国际社会正经受着严峻考验。疫情在包括欧洲在内的全球多点暴发，并呈现扩散蔓延态势。德国总理默克尔在议会党团会议上警告，如果应对不力，“60%~70%在德国的人将会感染新型冠状病毒。”意大利民主党主席、法国文化部部长、伊朗第一副总统、加拿大总理夫人和澳大利亚内政部部长等各国数十名政要被确诊感染了新冠病毒。意大利确诊人数超1.5万，死亡病例破千。

面对严峻的全球战“疫”的形势，需要各国负起责任。美国政府的疫情防控措施备受批评。美国内检测能力不足。3月4日，疾控中心宣布停止公布美全国接受新冠病毒检测的人数，并不再提供各州的具体确诊病例人数。3月11日，疾控中心主任终于被迫承认，在美国确实有一些“流感”病亡者实际感染的可能是新冠肺炎。钟南山院士在接受采访时表示，“美国病死率接近3%，这说明可能很多病人没有被发现，他们并没有认真排查密切接触者”。应对疫情，重在防患于未然。为了一己私利掩耳盗铃，实质是纵容病毒传播，预防更无从做起。

全球合作应是“众人拾柴火焰高”，单边主义要不得。个别美国媒体和官员抛出“中国道歉论”、疫情版的“中国责任论”，还恶意用“中国病毒”称呼新冠肺炎。形形色色的污名化手段，意在“甩锅”。然而，在疫情面前，没有国家能够独善其身，不但解决不了自身的问题，还会拖累全人类的共同努力。与其把时间花在攻击抹黑、怨天尤人上，不如把时间花在应对疫情、加强合作上。

加强沟通协作是国际防控合作的重要步骤。中国在抗疫过程中，保持信息公开透明。国家卫健委、中国疾控中心同欧盟委员会健康总司、欧洲疾控中心专门成立了应对新冠肺炎疫情联合专家组。专家组就欧洲各国和中国的疫情最新进展、防控措施、诊断筛查等问题保持沟通交流，并将进一步加强专家间的经验分享和技术交流，共同抗击疫情，维护地区和全球的公共卫生安全。针对欧洲地区特别是意大利新冠肺炎疫情快速蔓延，国家卫健委和中国红十字会的多位专家同世界卫生组织和意大利卫生部专家进行了视频会议。中国地方省市医疗机构也同意方开展了远程医疗等对口交流。中国为疫情防控国际合作提供了重要和有效的平台。

同舟共济才能共渡难关。意大利面临医疗物资和设备短缺的困难，希望中方帮助解决燃眉之急。中国积极向意方提供口罩等医疗物资援助，加大力度向意出口急需的物资和设备。中国政府还派出医疗专家团队赴意大利协助抗疫，专家团队一行9人携带医疗防疫物资和设备，已于3月12日抵达罗马。

共克时艰需大公无私。3月12日，委内瑞拉总统马杜罗表示，美国制裁已严重影响委国内防疫工作，要求美国立即取消对委不公正的非法制裁。然而，就在同日，美财政部却宣布制裁从事对委内瑞拉进行石油贸易的俄罗斯石油公司的下属机构。中国明确表示，在当前各国政府和人民共同抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美方却一意孤行，继续对委挥舞制裁大棒，有违最起码的人道精神。因此，中国呼吁美国尽早停止干涉委内瑞拉内政、取消单边制裁，以利于委内瑞拉的和平、稳定与发展。中国仗义执言，旨在为抗疫国际合作移除障碍。

中国在做好自己的防控工作的同时，尽量向那些需要帮助的人伸出援手。中国更希望通过自身努力，促进更多国家形成合力，打赢这场全球疫情防控阻击战。（文｜特约评论员 苏晓晖）

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