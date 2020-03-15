欧洲疫情快速蔓延 多国强化防控措施

新华社巴黎3月14日电 综合新华社驻欧洲国家记者报道：欧洲地区14日新冠肺炎确诊病例继续增加，疫情防控形势更趋严峻。当日，西班牙政府宣布开始实施全国范围内“封城”措施，法国政府宣布防疫工作进入最高阶段，其余国家也纷纷升级防控举措，阻止疫情扩散。

疫情快速蔓延

在新冠肺炎疫情最为严重的意大利，当天新增确诊病例3497例，累计确诊病例达到21157例；新增死亡病例175例，累计死亡病例1441例。当天，西班牙新增确诊病例1544例，累计确诊病例5753例；法国新增确诊病例839例，累计确诊病例4500例；德国新增确诊病例733例，累计确诊病例3795例。

英国当天新增确诊病例342例，累计确诊病例1140例，成为最新确诊病例“破千”的欧洲国家。瑞士、挪威、奥地利、比利时等国当天新增确诊病例均达到三位数，瑞士累计确诊病例1189例，挪威则逼近“破千”。瑞典不再统计确诊人数。

多国强化防控措施

面对新冠肺炎疫情快速蔓延的严峻态势，西班牙、法国、德国、捷克和立陶宛等欧洲多国政府14日采取进一步应对措施，包括限制公众活动规模及交通出行、暂时关闭学校和非必需商业场所等。此外，一些国家继续加大边境管控力度，严格限制人员流动。

西班牙14日进入国家紧急状态，在全国范围内实施为期15天的“封城”。政府要求民众除工作、就医或购买生活必需品等特定情况外，不得走出家门；所有教育机构停止现场教学；除供应生活必需品、报纸杂志、燃料等物资的商店，其他零售停业。卫生大臣直接指挥全国卫生系统工作，卫生部有权动用和调配全国所有医疗资源，国家和地方警察部队暂由内政部管辖。

罗马尼亚总统约翰尼斯宣布自16日起进入国家紧急状态，以使政府能够投入更多资金用于采购药品、必要医疗设备等，并简化相关程序。罗马尼亚已关闭所有中小学校和幼儿园、暂停往返意大利的所有民航和陆路客运。

黑山政府决定自16日起，全国所有学校停课至少两周；斯洛伐克政府决定从16日起推迟举行教育部门组织的毕业考试、入学面试、专业能力测试等考核活动；芬兰一些学校和大学也已宣布停课，部分学校启动远程教学。

希腊政府决定即日起取消所有往返意大利航班；拉脱维亚政府宣布3月17日至4月14日暂停所有国际航空、铁路、海上和公路旅客运输；芬兰航空公司宣布近日至月底停飞往返挪威、丹麦、俄罗斯、捷克、波兰的所有航班；瑞士将在边境启动针对从其他申根国家入境瑞士人员的检查，对自意大利入境瑞士人员实施限制措施，仅允许瑞士公民、持有瑞士居留许可及跨境劳动许可人员入境。

此外，多国采取相关措施，应对医疗资源紧张。瑞士政府要求全国各医院、诊所报告可用于收治新冠肺炎患者的重症监护病床数，准备启用100亿瑞士法郎（1瑞士法郎约合1.05美元）防疫资金。奥地利政府加紧在维也纳建设方舱医院，可提供880张床位收治轻症患者。斯洛文尼亚军方正在卢布尔雅那郊区建立野战医院，作为可容纳120人的隔离中心。捷克政府采购170万只口罩，以补足医疗物资缺口。（执笔记者：陈晨；参与记者：杨晓红、于涛、李德萍、于帅帅、唐霁、凌馨、蒋雪、朱昊晨、张家伟、桂涛、和苗、袁亮、石中玉、陈占杰、郭明芳、彭立军、林惠芬、张保平、张修智、田颖、谢宇智、张琪）

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