人民网>>国际

欧洲疫情快速蔓延 多国强化防控措施

2020年03月15日14:59  来源：新华网
 

　　新华社巴黎3月14日电　综合新华社驻欧洲国家记者报道：欧洲地区14日新冠肺炎确诊病例继续增加，疫情防控形势更趋严峻。当日，西班牙政府宣布开始实施全国范围内“封城”措施，法国政府宣布防疫工作进入最高阶段，其余国家也纷纷升级防控举措，阻止疫情扩散。

　　疫情快速蔓延

　　在新冠肺炎疫情最为严重的意大利，当天新增确诊病例3497例，累计确诊病例达到21157例；新增死亡病例175例，累计死亡病例1441例。当天，西班牙新增确诊病例1544例，累计确诊病例5753例；法国新增确诊病例839例，累计确诊病例4500例；德国新增确诊病例733例，累计确诊病例3795例。

　　英国当天新增确诊病例342例，累计确诊病例1140例，成为最新确诊病例“破千”的欧洲国家。瑞士、挪威、奥地利、比利时等国当天新增确诊病例均达到三位数，瑞士累计确诊病例1189例，挪威则逼近“破千”。瑞典不再统计确诊人数。

　　多国强化防控措施

　　面对新冠肺炎疫情快速蔓延的严峻态势，西班牙、法国、德国、捷克和立陶宛等欧洲多国政府14日采取进一步应对措施，包括限制公众活动规模及交通出行、暂时关闭学校和非必需商业场所等。此外，一些国家继续加大边境管控力度，严格限制人员流动。

　　西班牙14日进入国家紧急状态，在全国范围内实施为期15天的“封城”。政府要求民众除工作、就医或购买生活必需品等特定情况外，不得走出家门；所有教育机构停止现场教学；除供应生活必需品、报纸杂志、燃料等物资的商店，其他零售停业。卫生大臣直接指挥全国卫生系统工作，卫生部有权动用和调配全国所有医疗资源，国家和地方警察部队暂由内政部管辖。

　　罗马尼亚总统约翰尼斯宣布自16日起进入国家紧急状态，以使政府能够投入更多资金用于采购药品、必要医疗设备等，并简化相关程序。罗马尼亚已关闭所有中小学校和幼儿园、暂停往返意大利的所有民航和陆路客运。

　　黑山政府决定自16日起，全国所有学校停课至少两周；斯洛伐克政府决定从16日起推迟举行教育部门组织的毕业考试、入学面试、专业能力测试等考核活动；芬兰一些学校和大学也已宣布停课，部分学校启动远程教学。

　　希腊政府决定即日起取消所有往返意大利航班；拉脱维亚政府宣布3月17日至4月14日暂停所有国际航空、铁路、海上和公路旅客运输；芬兰航空公司宣布近日至月底停飞往返挪威、丹麦、俄罗斯、捷克、波兰的所有航班；瑞士将在边境启动针对从其他申根国家入境瑞士人员的检查，对自意大利入境瑞士人员实施限制措施，仅允许瑞士公民、持有瑞士居留许可及跨境劳动许可人员入境。

　　此外，多国采取相关措施，应对医疗资源紧张。瑞士政府要求全国各医院、诊所报告可用于收治新冠肺炎患者的重症监护病床数，准备启用100亿瑞士法郎（1瑞士法郎约合1.05美元）防疫资金。奥地利政府加紧在维也纳建设方舱医院，可提供880张床位收治轻症患者。斯洛文尼亚军方正在卢布尔雅那郊区建立野战医院，作为可容纳120人的隔离中心。捷克政府采购170万只口罩，以补足医疗物资缺口。（执笔记者：陈晨；参与记者：杨晓红、于涛、李德萍、于帅帅、唐霁、凌馨、蒋雪、朱昊晨、张家伟、桂涛、和苗、袁亮、石中玉、陈占杰、郭明芳、彭立军、林惠芬、张保平、张修智、田颖、谢宇智、张琪）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved