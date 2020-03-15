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黎巴嫩真主党提“合理”救助

2020年03月15日11:24  来源：新华网
 

　　黎巴嫩真主党13日说，不反对在“合理条件”下接受国际货币基金组织的金融救助方案。

　　黎巴嫩真主党领袖哈桑·纳斯鲁拉当天在电视讲话中说，“任何合理条件下的帮助，原则上都没问题”，但他同时警告“黎巴嫩绝对不能交给任何人托管，或交出金融和经济管理权”。

　　黎巴嫩近年经济状况持续低迷，公共债务规模远高于国内生产总值，总理哈桑·迪亚卜上周宣布，政府外汇储备已经降至“临界和危险”水平，因而停止偿付9日到期的12亿美元欧洲债券，首次出现主权债务违约。

　　去年9月以来，黎巴嫩多家银行收紧美元，触发不满和针对政府和银行业的示威，时任总理萨阿德·哈里里次月辞职。迪亚卜去年12月获总统任命组阁，今年1月21日正式就任总理，获得黎真主党支持。

　　黎巴嫩公共债务相当于国内生产总值170%，是全球负债最重国家之一。迪亚卜呼吁债权方与黎方作“公平”谈判，以重组债务。

　　黎巴嫩面临近30年来最严重危机，政府背负公共债务总额为大约895亿美元，包括大约310亿美元外债。国际货币基金组织12日敦促黎巴嫩政府迅速实施改革，尽快稳定经济。这一组织发言人格里·赖斯说，鉴于黎巴嫩经济形势严峻，政府应尽快设计和施行全面改革方案，有效应对经济挑战。

　　他说，尽管黎巴嫩还没有正式向国际货币基金组织提出援助申请，但国际货币基金组织准备“协助黎巴嫩当局”。（田野）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)
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